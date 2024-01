BBB 24: Pais de Vanessa Lopes não aprovam amizade com Nizam fora da casa

Em entrevista à CARAS Brasil, Alisson Ramalho e Lica Lopes, pais da ex-sister do BBB, disseram que não querem proximidade com Nizam

Alisson Ramalho (42) e Lica Lopes (44), pais de Vanessa Lopes (22), deixaram claro que não apoiam uma amizade entre a filha e Nizam (32) após os dois deixarem a casa do BBB. Em entrevista à CARAS Brasil, os empresários explicaram sua posição, antes da desistência da influencer e da eliminação do brother, no último domingo, 21.

"Acho que ela não vai topar [risos]", diz Lica sobre a filha. Durante a 24ª edição do BBB , Nizam se aproximou de Vanessa após ter afirmado, no quarto do Líder, que a sister apenas falava olhando para o espelho. O ex-BBB explicou outra versão para a influenciadora, que acreditou e passou a se aliar a ele.

"Muitos seguidores me perguntaram se eu estava com raiva, mas deixa eu explicar para vocês. Temos um lema de querer bem as pessoas, mas em que sentido? Lá no jogo, quero que ele suma, porque ele está fazendo muito mal para o jogo", disse Alisson.

Leia também: Pais dizem que Vanessa Lopes se afastará de Nizam fora do BBB 24

"Aqui fora, ele não vai ser uma pessoa que terá relacionamento comigo pelo meu princípio e pela minha essência, mas eu não desejo o mal dele. Ele tem que sair, encontrar a carreia, a vitória dele. Cada um tem seu papel, um sucesso. Aprendi cedo a respeitar o sucesso dos outros", completou o empresário. "Também não desejo mal, mas realmente não queremos juntos", finalizou Lica.

A criadora de conteúdo desistiu do BBB 24 na última sexta-feira, 19. Ela se tornou assunto nas redes sociais após criar teorias na casa e diversos internautas apontaram que a tiktoker não estaria bem em relação a sua saúde mental. Até o momento, ela não se pronunciou nas redes sociais.

Após a saída, os participantes conversaram e ficaram mal com a decisão da companheira. Eles foram orientados a arrumar as malas dela. Wanessa Camargo chorou e Nizam contou que mais cedo a influenciadora sugeriu que os dois apertassem o botão da desistência juntos: "Eu acho que ela não está bem de verdade", falou Yasmin Brunet.

CONFIRA TRECHO DA ENTREVISTA DOS PAIS DE VANESSA LOPES, DO BBB 24, À CARAS BRASIL: