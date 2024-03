BBB 24: O que aconteceu? Fumaça toma conta das câmeras do BBB

As câmeras do BBB 24 ficaram embaçadas no horário do almoço dos participantes e os internautas fizeram comentários sobre a fumaça

Os telespectadores do BBB 24 que acompanham o pay-per-view do Globoplay ficaram surpresos com uma imagem diferente nas câmeras 24 horas do reality show. No início da tarde deste sábado, 16, a imagem ficou embaçada e com a aparência de que a casa tinha sido dominada por uma fumaça.

Rapidamente, os internautas começaram a questionar a fumaça misteriosa que apareceu nas câmeras que mostram a cozinha e a sala de estar. O momento aconteceu bem na hora em que os participantes preparavam o almoço nas duas cozinhas, Xepa e Vip, após a prova do anjo.

No X, antigo Twitter, os fãs do programa brincaram sobre a imagem distorcida. “Gente, que fumaceira é essa na cozinha do BBB? Está até parecendo eu quando esqueço a panela no fogo”, afirmou um internauta. “A cozinha do BBB tá com fumaça? Tá tudo cinza”, escreveu outro. “As câmeras do BBB estão com uma fumaça, parece que estão fazendo um churrasco lá dentro. Achei que o problema era meu celular”, declarou mais um. “A casa do BBB toda cheia de fumaça igual Manaus na época da queimada”, escreveu outro. “Todas as câmeras de dentro da casa do BBB estão com neblina de fumaça. Será o ar condicionado?”, questionou outro.

A casa do bbb tá cheia de fumaça? #BBB24pic.twitter.com/zFWjnctGp8 — Carlamelized Apple (@WriteOnMyDope) March 16, 2024

Incendiaram a cozinha do BBB? pic.twitter.com/YM8dAC8FHe — Lendo um livro por dia e vendo BBB 🐺🤏🏽🐦🍊🍩🧩 (@bbbeira) March 16, 2024

Davi revela seu alvo no paredão

Na festa do BBB 24, da Globo, Davi aproveitou para falar de jogo com Matteus. Ele revelou que já sabe quem é o seu alvo no paredão desta semana e que acredita que será eliminada pelo público.

No bate-papo, ele revelou que quer emparedar Leidy Elin. “É bater e sair”, disse ele. Porém, Matteus disse que as aliadas deles não devem querer votar em Leidy. Com isso, Davi disse que eles precisam conversar mais e analisar o jogo.

Por fim, eles chegaram à conclusão de que vão conversar sobre o jogo após a Prova do Anjo.

Vale lembrar que Davi, Alane, Matteus, Beatriz e Bin Laden estão na mira da líder Giovanna.