BBB 24: No Raio-X, Leidy comenta briga: "Pode estar com o prêmio na mão"

Leidy Elin usou seu Raio-X para comentar suas atitudes durante a briga com Davi no BBB 24

Leidy Elin repercutiu as brigas da madrugada durante seu Raio X da manhã desta terça-feira, 12, no Big Brother Brasil 24. Após o Sincerão, o clima esquentou na casa, a trancista discutiu feio com Davi, e chegou a jogar sua mala de roupas na piscina.

Em seu depoimento diário, ela comentou sobre o ocorrido e disse que será reativa. "Vou falar um pouquinho pra vocês de quem é Leidy Elin: Eu sou uma pessoa totalmente reativa em algumas situações e recíproca também, ou seja, quando você manter aqui comigo, eu vou manter a educação, vou manter tudo. Se você falar mais alto comigo, eu vou falar mais alto com você e por aí vai", falou.

"Eu não tô aqui para ficar servindo de palco pra ninguém, entendeu? Vai falar, vai ter que tá preparado para escutar. Não sou palhaça de ninguém aqui dentro, pode estar com o prêmio na mão ou não, a gente não sabe de nada", continuou ressaltando que ninguém sabe o que se passa fora da casa.

A carioca aproveitou os minutos finais para disparar contra algumas atitudes dos participantes: "Tem gente aqui dentro que falta humildade porque quando a pessoa pede desculpa é porque ela reconheceu um erro. Não adianta nada reconhecer um erro e depois ficar jogando piadinha. Isso para mim é falta de humildade da pessoa", finalizou.