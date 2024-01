BBB 24: Nizam vai às lágrimas com recado de Pizane ao vivo: "Se desconstrua"

Após deixar o BBB 24, Nizam participou do Bate-Papo BBB e recebeu um recado do amigo Pizane

Nizam foi eliminado do Big Brother Brasil 24 na noite do último domingo, 21.

Após deixar a casa mais vigiada do Brasil, o executivo participou do Bate-Papo BBB. No programa, ele conversou ao vivo com Pizane, terceiro eliminado do reality e seu amigo dentro da casa.

Nizam foi as lágrimas ao rever o amigo e fez questão de pedir desculpas. "O conselho que eu tenho para você é: escutar mais do que falar. Ouvir onde errou, reconhecer onde errou e seguir para a frente, você tem uma vida aqui fora", aconselhou o baiano.

"Você já sabe onde errou, porque você viu algumas coisas aí, enfim. Bola pra frente. Foram coisas graves, mas nunca é tarde pra mudar. Você vai encontrar sua forma de dar certo[...] Se desconstrua, se construa de novo quantas vezes precisar, para que você se torne uma pessoa melhor. Aconteceu lá no jogo, aqui fora é a mesma coisa, então, segue sua vida", declarou o músico.

Pizane ainda mencionou como dentro da casa, os participantes acabam esquecendo das coisas e disse achar que nem o próprio Nizam lembra a maneira como disse as coisas, pois fez os outros brothers também acreditarem nele.