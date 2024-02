BBB 24: Nizam se pronuncia após repercussão de falas sobre corpo de Yasmin

Nizam usou sua rede social para comentar a repercussão das falas que teve no BBB 24 sobre o corpo de Yasmin Brunet

Nizam se pronunciou após os comentários que ele fez sobre o corpo deYasmin Brunet nas primeiras semanas do Big Brother Brasil 24 voltarem a tona nesta segunda-feira, 19.

Em seus stories do Instagram, o ex-brother esclareceu que já conversou com a família da modelo após ter saído do programa.

"Fala, galera, beleza? Repercutiu muito o assunto da Yasmin hoje. Gente, o que eu tenho para falar é o seguinte: eu estive com a família dela e está tudo bem. Eu falei com eles e realmente está tudo bem", afirmou.

O executivo de contas disse que irá conversar com a loira assim que ela deixar o reality. "A partir de agora a pessoa que eu tenho que falar é com a Yasmin Brunet. Quando ela sair da casa, eu vou conversar com a Yasmin e é com ela que eu tenho que conversar. Nada mais e nada menos. É isso", finalizou.

Na madrugada de hoje, Lucas Henrique contou para Yasmin que Nizam falou coisas sobre ela. A sister caiu no choro com Wanessa, mas durante a tarde, ironizou o ex-participante: "O Nizam falou que ele achou que o corpo das mulheres aqui na casa iam ser mais bonitos, porque na internet eram mais bonitos. Aquele lindo, com a cara do gênio do Aladdin, com aquela barba bizarra, todo estranho".

Pouco depois, Wanessa organizou um desfile no gramado da casa mais vigiada do Brasil com todos os brothers e sisters para exaltarem seus corpos reais.