BBB 24: Nizam se desculpa com Vanessa por colocá-la como alvo: 'Fui idiota'

Nizam teve uma conversa séria com Vanessa Lopes no BBB 24 e garantiu para a sister que não a enxerga como opção de voto

Depois de reclamar da gritaria na cozinha do BBB 24, da Globo, a sister Vanessa Lopes seguiu para a sala da casa mais vigiada do país junto com Nizam. O brother, então, aproveitou para ter uma conversa séria com a influenciadora.

Buscando acalmá-la, o executivo de contas avisou que ela não é alvo da casa para o paredão. "Ninguém vota em você nesse momento, relaxa e confia". Vanessa, então, revelou que nunca teve medo de encarar a berlinda: "Eu queria ajudar quem eu acredito e eu acho que eu atrapalhei", declarou.

Na sequência, o brother comentou sobre uma conversa que teve a respeito de opções de voto e, possivelmente, teria citado a influenciadora. "O Vini mencionou que eu comentei você. Se eu comentei, foi erroneamente porque você não era a minha opção de voto naquele momento. Era a Isa, Giovanna ou Davi", garantiu ele.

E completou: "Só que, se eu falei, eu te peço desculpas do fundo do meu coração, meu amor (...). Fui idiota, eu não devia ter falado. Você nunca vai ser minha opção de voto até... Você é a última". A famosa aproveitou o momento para explicar melhor seu emocional nos últimos dias.

"Eu fui ensinada que chorar é ser fraco, eu estava chorando muito. É porque meus pais meio que me ensinaram que chorar é fraqueza. Eu preciso esquecer meus pais, eu preciso esquecer da Vanessa de fora para poder viver a Vanessa que eu quero viver aqui, entendeu?", revelou Vanessa Lopes, por fim.

Vanessa Lopes reclama de gritaria na casa do BBB 24

Enquanto esperavam o início de mais uma festa no BBB 24, da Globo, Vanessa Lopes e Rodriguinho se reuniram na mesa da Xepa para um bate-papo. Em certo momento da conversa, os dois reclamaram do alto tom em que os brothers estavam falando na casa.

"Eu não estou aguentando essa gritaria, velho", declarou o pagodeiro. A influenciadora digital, então, concordou com o colega de confinamento. "Vou te contar, meu", resmungou o artista. "Acho que é porque a gente está no auge hoje. A gente não vai aguentar a gritaria. Já está tendo sempre, só que hoje vai ser o pior dia", observou Vanessa Lopes.