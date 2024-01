BBB 24: Nizam revela quem deve vencer o reality: 'É a cara'

Eliminado do BBB 24, Nizam revela quem acredita que pode vencer o reality show e para quem vai a sua torcida

Eliminado do BBB 24, da Globo, na noite de domingo, 21, Nizam fez sua aposta sobre quem pode ser o vencedor do reality show. Em uma conversa nos bastidores da emissora, ele contou que acredita que Beatriz possa ser a grande campeã da edição.

“A Bia. Ela é a cara do jogo - falei isso para várias pessoas lá dentro. Apesar de eu não conseguir fazer esse jogo, eu acho que é esse jogo que o público quer ver. Talvez ela chegue aos Top”, disse ele.

Porém, o rapaz confessou que sua torcida vai para Giovanna Pitel. "Eu estou torcendo pela Pitel, quero que ela ganhe. É um amor de pessoa! Embora ela não acredite nela mesma, ela é uma pessoa incrível, sincera desde o primeiro momento, de coração... é uma mulher incrível, cuja companhia eu quero ter para o resto da minha vida, porque ela é uma baita de uma amiga", declarou.

Além disso, Nizam contou quais amizades quer levar para a vida após o final do Big Brother. "O Pizane, a Nanda, a Pitel com certeza... Apesar de eu ter visto a repercussão sobre o Rodriguinho aqui fora, eu não o vejo como uma pessoa ruim, porque não é o que você faz dentro da casa que dita o que você é fora dela. Então, eu não posso julgar uma pessoa pelas ações dela dentro do BBB. Então, eu acho que gostaria também de levar a amizade dele. Gostaria de levar o Luigi, o MC Bin Laden e a Yasmin Brunet. Essas são as pessoas com as quais eu mais me identifiquei. Com a Yasmin, eu tenho que me desculpar pessoalmente e saber se ela, desses todos, quer ter essa amizade. Não depende só de mim, porque eu a ofendi sem que ela soubesse, então quando ela souber disso, aí eu vou entender um pouco mais e vou poder me desculpar com ela. Eu também acho que a Vanessa Lopes tem um coração incrível e eu gostaria de ter um contato. Talvez não uma amizade, mas um contato, um respeito", disse ele.

Nizam chora no Mais Você

O ex-BBBNizam ficou emocionado e chorou durante o programa Mais Você, da Globo. Ele derrubou lágrimas e ficou com a voz embargada ao relembrar a morte do seu pai.

Ao vivo, Ana Maria Braga falava sobre a família dele quando comentou que o pai dele morreu recentemente. "Seu pai faleceu na Covid, há pouco tempo. Ele sabia que você tinha essa vontade de entrar no BBB?”, perguntou ela.

Então, Nizam ficou muito emocionado e chorou. Ele precisou respirar fundo para conseguir responder. "Não, meu pai não sabia de muitos sonhos que eu tinha. Nossa relação foi de altos e baixos. Mas, graças a Deus, quando ele faleceu, a gente estava bem”, disse ele.

Vendo a emoção dele, Ana Maria Braga rapidamente mudou de assunto e começou a falar sobre o jogo dele no reality show.