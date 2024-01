BBB 24: Nizam muda o foco e detona Wanessa: ‘Quando sentir na pele’

Em conversa no BBB 24, da Globo, o brother Nizam faz críticas para o jogo da cantora Wanessa Camargo e surpreende com sua opinião

O brother Nizam deixou seus comentários sobre Davi de lado por algumas horas e alfinetou a cantora Wanessa Camargo. Na tarde desta segunda-feira, 15, na casa do BBB 24, da Globo, ele detonou o jogo da artista e disse que ela precisa levar voto nos paredões.

A conversa de Nizam era com Rodriguinho. O cantor falou sobre a colega de profissão. “Wanessa já está com dó. Ela é boazinha demais”, afirmou. Com isso, o brother respondeu: “Mas aí não dá para jogo, desculpa. Aí não está aqui para jogar. Está aqui para ser mãe dos outros”.

Então, Rodriguinho completou: “Eu e a Yasmin falamos para ela. Porque ficaram no quarto, conversaram, já está com dó das outras meninas. Eu falei, não dá para fazer isso. Sabe por que não dá para fazer? Porque a hora de votar na gente, eles não vão ter dó”.

E Nizam concordou e alfinetou a sister. “Quando a Wanessa sentir na pele o que é tomar voto, quando a Wanessa sentir na pele o que é talvez estar no paredão, talvez ela mude a opinião dela”, declarou.

Wanessa fala de perrengue no Big Brother

Wanessa Camargo abriu o coração sobre o desafio de preservar sua privacidade e não mostrar demais durante o banho na frente das câmeras do reality show da Globo. Enquanto conversava com a modelo Yasmin Brunet, a artista contou que é muito difícil tomar cuidado para não expor sua intimidade e, ao mesmo tempo, se higienizar corretamente usando roupa de banho: “Eu tô odiando. Eu ainda resolvi vir de maiô e não estou conseguindo tirar o sabonete”, Wanessa desabafou logo após sair do banho.

“Não tem como fazer, eu tô baixando [para lavar]. Tô fazendo assim com a mão para tirar e a outra para tampar e [fez gesto como se tentasse cobrir a intimidade com o corpo], e mesmo assim, posso falar, ainda fica sabonete", Wanessa, que costuma tomar banho se escondendo das câmeras, desabafou sobre a falta de privacidade no momento de intimidade.

“Agora entendo a Viih Tube. Viih Tube, um abraço para você”, Wanessa lembrou que a influenciadora digital, que também participou do reality show há alguns anos, se tornou assunto por tomar poucos banhos durante sua estadia no reality. Yasmin concordou com a cantora: “Ai cara, juro, estou odiando tomar banho aqui”, disse a loira.

“Só estou tomando banho porque tô sendo filmada. Juro, cara. Porque, assim, cara é muito ruim tomar banho de bíquini. Eu tô metendo minha mão na minha perereca, tipo, com gente olhando fora, com gente olhando dentro, com gente olhando do outro lado do vidro. É muito difícil”, Yasmin continuou a desabafar sem papas na língua.