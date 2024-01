BBB 24: Nizam fica incomodado com atitude de Tadeu Schmidt: ‘Um sinal’

Em conversa com Fernanda e Giovanna Pitel no BBB 24, Nizam confessa que ficou incomodado com uma atitude de Tadeu Schmidt em edição ao vivo

O brother Nizam ficou incomodado com uma atitude do apresentador Tadeu Schmidt em uma edição ao vivo do BBB 24, da Globo. Ele contou para Giovanna Pitel e Fernanda que gostaria de ter sido chamado pelo comunicador para comentar sobre a inauguração da academia, já que ele tem um físico atlético. Porém, Tadeu preferiu falar com Matteus.

"Já viu que Tadeu só chama certas pessoas pra falar no ao vivo?", questionou. E Fernanda respondeu: "Mas é pontual, diferente, cada edição ele fala com pessoas diferentes. Ele nunca falou comigo". Então, Nizam desabafou: "Sabe o que me pegou? Ele falou da academia. De cara, eu sou o cara que mais treina aqui, ele falou com quem? Do Alegrete [Matteus]. Isso me deu um sinal muito grande".

Logo depois, Pitel defendeu: "O Alegrete tem muito mais enredo que a maioria das pessoas por causa da história do casal". E Nizam destacou o seu ponto de vista. "Quem tem o maior estereótipo de academia aqui sou eu, que treina, vai pra academia", afirmou.

Sozinho, Nizam chora

O brother Nizam demonstrou que ficou abalado com a eliminação de Lucas Pizane do BBB 24, da Globo, e a repercussão disso dentro do jogo. Tanto que ele precisou se isolar no jardim e caiu no choro.

Com as lágrimas escorrendo pelo rosto, ele ficou em silêncio e refletindo. Logo depois, Davi apareceu e deu um abraço no colega de confinamento. “O que está acontecendo?”, perguntou o rapaz. E o brother respondeu: “Sentimento ruim. É que não estou conseguindo me controlar. Não consigo explicar agora. Eu não sei, tipo, eu preciso extravasar”.

Logo depois, Davi logo se afastou e foi dançar sozinho no jardim.

Antes disso, Nizam conversou com Lucas Henrique e disse que poderia ser visto como vilão. “Não consegui nem dormir. Não é ir para o paredão que me incomoda. A casa olhou para mim, talvez, como o vilão com a saída do Pizane”, afirmou.