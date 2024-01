BBB 24: Nizam faz sincero desabafo e lamenta: 'Me sentindo oprimido'

Após cair no choro dentro do BBB 24, Nizam revelou que está se sentindo oprimido pelos brothers da casa

Após passar um dia bastante reflexivo no BBB 24, da Globo, o brother Nizam fez um sincero desabafo na tarde desta quarta-feira, 17. Em conversa com MC Bin Laden, o executivo de contas relatou que se sente oprimido.

"Estou me sentindo oprimido pela casa inteira", lamentou ele. Bin Laden, então, disse que o colega de confinamento está se sentindo assim por conta da eliminação de Lucas Pizane, ocorrida na noite da última terça-feira, 17. Nizam, inclusive, caiu no choro e precisou ser consolado ao descobrir o resultado do paredão.

"O que aconteceu entre vocês, são coisas que vocês têm que resolver e eu não sei", declarou o funkeiro. Na sequência, Nizam mencionou o episódio em que estava chorando na área externa da casa.

"Eu tô me sentindo oprimido por vocês, cara, eu passei o dia inteiro chorando lá fora sozinho… Vocês são camarotes, qualquer coisa que vocês falam sobre mim tem o dobro de peso", explicou ele para Bin Laden e Vinicius Rodrigues.

Nizam falando que a Vanessa Lopes falou de apertar o botão umas 7 vezes e que ele também pensou

Ele disse que tá se sentindo oprimido por todo mundo KKKKKKK #BBB24pic.twitter.com/l0HaqqneGz — f!🦊 (@upcomenta) January 17, 2024

Davi tentou consolar Nizam ao longo desta quarta-feira, 17

O brother Nizam demonstrou que ficou abalado com a eliminação de Lucas Pizane do BBB 24, da Globo, e a repercussão disso dentro do jogo. Tanto que ele precisou se isolar no jardim e caiu no choro.

Com as lágrimas escorrendo pelo rosto, ele ficou em silêncio e refletindo. Logo depois, Davi apareceu e deu um abraço no colega de confinamento. "O que está acontecendo?", perguntou o rapaz. E o brother respondeu: "Sentimento ruim. É que não estou conseguindo me controlar. Não consigo explicar agora. Eu não sei, tipo, eu preciso extravasar".

Antes disso, Nizam conversou com Lucas Henrique e disse que poderia ser visto como vilão. "Não consegui nem dormir. Não é ir para o paredão que me incomoda. A casa olhou para mim, talvez, como o vilão com a saída do Pizan", afirmou.