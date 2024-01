BBB 24: Nizam fala sobre Vanessa Lopes: “Vai pensar que é complô'

Depois de um dia cheio de emoções, Nizam fala sobre ajudar sister e afirma que é responsabilidade dos confinados; Vanessa caiu no choro nesta quinta. 18

Na área externa da casa Nizam, Yasmin e Wanessa conversam sobre uma outra participante do BBB 24. O executivo diz que os participantes precisam ajudá-la independentemente se ela acreditar que é um complô contra ela. Os internautas logo chegaram à conclusão de que Nizam estaria falando de Vanessa Lopes,que não teve um dia fácil.

"Tudo vai ser um complô na cabeça dela. Tudo pode ser. Aí a nossa ajuda independentemente se ela vai pensar que é complô ou não", começa o brother. O executivo cita a responsabilidade deles perante o convívio com a moradora da casa mais vigiada do Brasil.

"Nosso papel, a partir do momento que você toma conhecimento, eu acho que a responsabilidade é nossa também", diz Nizam. "Ela pode estar certa em muita coisa, mas eu estou me vendo nela quando eu estava com a mania de perseguição", afirma Yasmin. "Quantos anos você tinha?", questiona Nizam. "A idade dela", responde a modelo.

Nesta quinta-feira, 18, a sister começou a compartilhar algumas 'teorias da conspiração' sobre o programa, como sinais em obras de arte, letras de música e até mesmo a inserção de atores entre os participantes.

Vanessa Lopes acredita estar confinada com atores

Vanessa Lopes assustou Beatriz e Alane nesta quinta-feira, 18, ao acusar as sisters de serem "atrizes" colocadas no jogo. De acordo com a influencer, a produção teria escalado todo o resto da casa, como atores, que possuem características semelhantes às de pessoas próximas a Lopes, para enganá-la dentro da casa. Durante conversa com as participantes na sala da casa, a sister expôs sua hipótese e então colocou as colegas de confinamento contra a parede.

Bin Laden e Vanessa discutem: ‘Me deixa!’

Ainda nesta quinta-feira, 18, Bin Laden e Vanessa discutiram por causa das conversas sobre jogo e ela até indicou que eles podem se enfrentar no paredão. Tudo começou quando Bin contou que está chateado com Vanessa por causa de uma conversa que tiveram no dia anterior.