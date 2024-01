BBB 24: Nizam deseja eliminação de brother: "O mais rápido possível"

Em conversa com MC Bin Laden na cozinha do 'BBB 24', Nizam revelou que gostaria que um brother fosse eliminado no paredão

Na cozinha do BBB 24, Nizam conversou com MC Bin Laden e eles especularam sobre a formação do próximo paredão. O executivo de contas já havia dito para o funkeiro que acredita que os dois estarão na próxima berlinda.

Durante o papo, ele revelou que gostaria de ver um brother fora da casa. "Só queria que esse cara fosse eliminado o mais rápido possível. Mandar ele pra um terceiro Paredão para largar a mão de ser otário", disparou ele, sem citar nomes, mas ao que tudo indica se trata de Davi, o único que já foi duas vezes para o paredão.

Após o desabado, Nizam confessou que não teria coragem de votar no brother, já que eles tiveram uma conversa e se desculparam. "Mas eu não faria isso, acho eu também que não conseguiria fazer isso com o moleque. Ele foi homem, me pediu desculpa, então eu tenho que honrar que eu desculpei ele", falou.

Ao ouvir o colega de confinamento, Bin opinou: "Mas é um jogo, pai. Cada um joga de uma forma. Eu vi que as pessoas aqui jogam a ponto de te excluir de todo mundo", refletiu o funkeiro.

Nizam aconselha Bin Laden após discussão com Vanessa Lopes

O desentendimento entre MC Bin Laden e Vanessa Lopes no BBB 24, da Globo, ocorrido na última quinta-feira, 18, segue sendo assunto entre os envolvidos na história. Pensativo sobre o acontecimento, o cantor recebeu um conselho sincero de Nizam na manhã desta sexta-feira, 19.

Bin Laden contou ao colega de confinamento que conversou com a influenciadora para colocar um ponto final no climão entre os dois, uma vez que está 'correndo de confusão'. "Mas se você se acertou com a Vanessa, ninguém tem direito de tomar a dor", opinou.



Nizam, então, aconselha o colega a não brincar com a situação envolvendo a reação da famosa. O funkeiro, por sua vez, afirmou que não falou com má intenção. "Mas não é por você, é por quem recebe, Bin. A sua intenção não quer dizer que é a mesma de quem recebe, lembra disso. É responsabilidade emocional também, sabe, Bin? Se não vai partir dos outros, deixa partir da gente. Responsabilidade emocional é muito importante", concluiu Nizam.