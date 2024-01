BBB 24: Nizam chora e acusa Alane após revelação

Depois de ter ido parar no paredão do BBB 24, Nizam descobre que Alane votou nele e reage de forma inesperada: ‘Me deu uma facada'

O clima ficou tenso entre Nizam e Alane após a formação do paredão no BBB 24, da Globo, na noite de sexta-feira, 19. Isso porque ela confessou que votou nele na berlinda e ele ficou magoado. Tanto que o rapaz chorou e fez uma acusação contra ela.

Tudo começou quando Alane decidiu ter uma conversa com Nizam após ele ter sido o mais votado da noite no paredão. Ela contou que votou nele e se sentiu culpada. Então, ela pediu desculpas para ele, mas ele não aceitou.

“Te desculpar, Alane? Você me deu uma facada no peito, na frente, de costas. Te desculpar? Depois de tudo que eu fiz por você?”, questiona ele, que chorou na conversa. Ela ainda tentou explicar que votou nele para se salvar do paredão, mas ele não aceitou. “Chateado eu não estou, eu estou decepcionado. Você está jogando um jogo e eu não consigo fazer esse jogo que você está fazendo”, disse ele.

E ela se defendeu: “Eu falei para todo mundo, sabe? A única pessoa que eu não votaria era você, porque iria contra os meus princípios. Alguma coisa me dizia que você iria votar em mim, meu instinto não erra. Obrigada por não votar em mim, por pensar em mim. Mas, você sabe que iria sem meu voto, né? Eu estou deixando claro que nunca me priorizei e hoje eu escolhi me priorizar. Talvez, esse seja o meu melhor ato ou pior ato da minha vida. Não é pessoal o voto, é por mim. Acredite ou não, estou torcendo por você de coração! Se você ficar e quiser votar em mim semana que vem, eu vou entender”.

Logo depois, Nizam foi falar com Giovanna Pitel e o líder Matteus ficou ouvindo a conversa pelo monitor no quarto. Então, ele chamou o rival de manipulador. “Tu viu como é? Já conseguiu. E tu preocupada. Aqui é tu por ti e pelas pessoas que estão contigo. Vocês viram? Ele é manipulador no último, se fazendo de vítima ali", disse ele.

nizam tentado entrar na mente da alane dizendo que ele não consegue fazer isso que ela fez (votar nele) sendo que o mesmo já cogitou votar nela. EU NÃO SUPORTO ESSE HOMEM #BBB24



pic.twitter.com/9RoOTNTjeL — maycon (@mayscratch) January 20, 2024

Nizam conversa com Bin Laden

A desistência de Vanessa Lopesmovimentou a tarde desta sexta-feira, 19, tanto fora quanto dentro da casa. Ela apertou o botão de desistência do reality show na frente dos outros participantes e se despediu do BBB 24.

No jardim, Nizam e MC Bin Laden se encontraram e o executivos de contas deu sua opinião sobre como vai ser essa semana. "Posso ser um pouquinho egoísta no que eu vou falar. Você tirou os seus votos dessa semana, pensa no jogo. Ninguém vai ter coragem em votar em você, Bin".

Enquanto isso, o cantor afirmou que não se importaria de ir para o Paredão. "Ninguém vai votar em você, pai. Ninguém vai ter cara de votar em você, esquece. Olha o lado bom, enfim, eu sei que é uma merda falar isso, mas, eu acho que é sempre bom a gente ver o positivo das coisas e tudo acontece uma coisa positiva, tá ligado?", afirmou Nizam.