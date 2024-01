BBB 24: Nizam cai no choro após ficar abalado: 'Sentimento ruim'

No início da tarde desta quarta-feira, 17, Nizam demonstrou que está abalado e chorou no jardim do BBB 24 enquanto estava sozinho

O brother Nizam demonstrou que ficou abalado com a eliminação de Lucas Pizane do BBB 24, da Globo, e a repercussão disso dentro do jogo. Tanto que ele precisou se isolar no jardim e caiu no choro.

Com as lágrimas escorrendo pelo rosto, ele ficou em silêncio e refletindo. Logo depois, Davi apareceu e deu um abraço no colega de confinamento. “O que está acontecendo?”, perguntou o rapaz. E o brother respondeu: “Sentimento ruim. É que não estou conseguindo me controlar. Não consigo explicar agora. Eu não sei, tipo, eu preciso extravasar”.

Logo depois, Davi logo se afastou e foi dançar sozinho no jardim.

Antes disso, Nizam conversou com Lucas Henrique e disse que poderia ser visto como vilão. “Não consegui nem dormir. Não é ir para o paredão que me incomoda. A casa olhou para mim, talvez, como o vilão com a saída do Pizane”, afirmou.

Nizam falou sobre Wanessa Camargo na segunda-feira, 15

O brother Nizam deixou seus comentários sobre Davi de lado por algumas horas e alfinetou a cantora Wanessa Camargo. Na tarde desta segunda-feira, 15, na casa do BBB 24, da Globo, ele detonou o jogo da artista e disse que ela precisa levar voto nos paredões.

A conversa de Nizam era com Rodriguinho. O cantor falou sobre a colega de profissão. “Wanessa já está com dó. Ela é boazinha demais”, afirmou. Com isso, o brother respondeu: “Mas aí não dá para jogo, desculpa. Aí não está aqui para jogar. Está aqui para ser mãe dos outros”.

Então, Rodriguinho completou: “Eu e a Yasmin falamos para ela. Porque ficaram no quarto, conversaram, já está com dó das outras meninas. Eu falei, não dá para fazer isso. Sabe por que não dá para fazer? Porque a hora de votar na gente, eles não vão ter dó”.

E Nizam concordou e alfinetou a sister. “Quando a Wanessa sentir na pele o que é tomar voto, quando a Wanessa sentir na pele o que é talvez estar no paredão, talvez ela mude a opinião dela”, declarou.