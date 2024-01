BBB 24: Nizam cai no choro ao vivo no Mais Você

Nizam chora ao relembrar momento triste de sua vida antes do Big Brother Brasil durante entrevista no programa Mais Você

O ex-BBBNizam ficou emocionado e chorou durante o programa Mais Você, da Globo. Ele derrubou lágrimas e ficou com a voz embargada ao relembrar a morte do seu pai.

Ao vivo, Ana Maria Braga falava sobre a família dele quando comentou que o pai dele morreu recentemente. "Seu pai faleceu na Covid, há pouco tempo. Ele sabia que você tinha essa vontade de entrar no BBB?”, perguntou ela.

Então, Nizam ficou muito emocionado e chorou. Ele precisou respirar fundo para conseguir responder. "Não, meu pai não sabia de muitos sonhos que eu tinha. Nossa relação foi de altos e baixos. Mas, graças a Deus, quando ele faleceu, a gente estava bem”, disse ele.

Vendo a emoção dele, Ana Maria Braga rapidamente mudou de assunto e começou a falar sobre o jogo dele no reality show.

nizam chora ao lembrar do pai durante o café da manhã com a ana maria #maisvocê#bbb24pic.twitter.com/3wIQ7hOXuh — paiva em #bbb24 (@paiva) January 22, 2024

Irmã de Nizam alfineta Thais Fersoza

Eliminado do BBB 24, da Globo, o brother Nizam participou do Bate Papo BBB durante a madrugada desta segunda-feira, 22, com Thais Fersoza e Ed Gama. Ao longo da conversa, Hanna, irmã do executivo de contas, entrou ao vivo e protagonizou um climão ao alfinetar a apresentadora do programa.

De acordo com ela, a esposa de Michel Teló cometeu um grande erro ao 'zoar' um tique do jogador. "A Thais, na hora que estava te anunciando, tirou sarro do seu tique. Onde isso faz dela melhor do que você? Não é só machismo, é tudo. Ela apontou uma falha em você da mesma forma que você apontou falha em outra pessoa", criticou.

Na sequência, o humorista Ed Gama agradeceu a participação de Hanna e encerrou o assunto. Thais Fersoza, por sua vez, pediu desculpas a Nizam e se defendeu, garantindo que não teve intenção de ofendê-lo.

"Se isso te ofendeu, desculpa. É uma brincadeira que a gente faz com todos. A gente faz brincadeiras com situações que viralizaram brincadeira dentro da casa. Ela está certa, é sua irmã, está te defendendo", concluiu a apresentadora do Bate Papo BBB.