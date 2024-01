BBB 24: Nizam analisa comentários polêmicos sobre sisters: 'Foi ofensivo?'

Nizam criticou a falta de posicionamento de Pizane durante conversa sobre sisters no BBB 24 e questionou a gravidade do ocorrido

Após revelar que se sente oprimido dentro do BBB 24, da Globo, o participante Nizam resgatou a grande polêmica da edição até o momento: os comentários sobre os corpos de Yasmin Brunet e Isabelle. Em um bate-papo sincero com outros brothers, ele criticou a falta de posicionamento de Lucas Pizane, terceiro eliminado do jogo, durante conversa sobre as sisters.

"Você estava lá quando a gente estava falando de mulher entre os solteiros no quarto do líder", disse o executivo de contas para Vinicius Rodrigues. E continuou: "O Pizane, ao invés de se posicionar, e falar que a gente estava falando merd* ou não devia estar falando o que a gente estava falando, quando a gente falou das meninas da casa. Quando a gente perguntou, o que você acha dessa mina ou dessa".

Depois de reclamar do silêncio de Pizane ao perceber o teor errado em suas falas, Nizam questionou para o atleta: "Você acha que a gente foi ofensivo?". "Não. Tanto é que eu falei 'não acho loira bonita, gosto da outra'", respondeu Vinicius.

"Exato, a gente foi ofensivo?", perguntou novamente Nizam. "No máximo, a palavra que a gente deve ter usado é gostosa, se usamos, não lembro", completou o brother. Por fim, Vinicius Rodrigues destacou que Lucas Pizane é comprometido e, por isso, não se pronunciou na ocasião.

imagina se a edição bota essa conversa aqui e mete o VAR logo em seguida kkkkj #bbb24pic.twitter.com/CFaB7NY2XI — paiva em #bbb24 (@paiva) January 17, 2024

Davi culpa brother por sua discussão com Nizam

A discussão entre Davi e Nizam no BBB 24, da Globo, continua sendo assunto entre os brothers do reality show. Na tarde desta quarta-feira, 17, o motorista de aplicativo recordou o embate que teve com o colega de confinamento e refletiu o início da confusão.

Em um dos quartos da casa mais vigiada do país, Davi conversou sobre o jogo com Michel, Giovanna Lima e Raquele. "Tudo na vida tem consequência. Tudo o que a gente faz aqui tem consequência", observou ele.

O brother, então, mencionou o bate-boca com o executivo de contas e apontou um outro participante como 'culpado' pela briga. "Da minha confusão que eu tive com o Nizam, o culpado de começar toda essa história, pra mim foi o Bin Laden", declarou.

Giovanna Lima, no entanto, discordou da opinião de Davi e rebateu: "Pelo que eu entendi, foi a Alane", disse ela. "Não, quem me chamou para conversar, para passar uma informação errada, foi ele", retrucou o motorista de aplicativo.