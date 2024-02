BBB 24: Não suporta? Fernanda dispara sobre sister: 'Quer aparecer'

Quer se aparecer mesmo? Fernanda dispara que participante gosta de chamar a atenção acima de tudo; confeiteira voltou a criticar concorrente de jogo

Mais uma vez, a participante Fernanda, do BBB 24, mostrou que não simpatiza com uma sister. Nesta terça-feira, 27, em conversa com sua amiga Giovanna Pitel e Michel no Quarto Gnomo, a confeiteira voltou a criticar sua concorrente no jogo.

Sem surpreender os telespectadores e internautas, a emparedada reclamou de Beatriz, com quem já teve várias discussões e aponta a necessidade de chamar a atenção. Fernanda então deu sua opinião crítica mais uma vez.

"Onde tá dando muito certo, ela quer fazer o VT dela, ela quer estar presente. Ela quer aparecer mais do que o problema", declarou ela. Michel ouve e concorda, enquanto Fernanda relembrou uma brincadeira de mímica feita pelos brothers em que Beatriz participou em meio às pessoas que ela tem "rixa" na casa.

Durante o Sincerão, desta segunda-feira, 26, Fernanda escolheu Leidy Elin para detonar. "A relação se tornou insustentável, não vejo mais sentido nenhum tipo de aproximação. Ela pegou um momento do Líder totalmente fora de contexto, uma expressão minha, um sentimento meu e botou falas pesadas em cima do meu sentimento sem nem entender o contexto da história", disparou.

Brothers ameaçam levar a casa para o ‘Tá com nada’

No Big Brother Brasil, nada é temido pelos participantes tanto quanto o famoso 'Tá com nada'. Quando as regras do programa são desrespeitadas por alguns confinados, o Big Boss ativa o modo de sobrevivência com uma dieta restrita a todos os brothers. No entanto, na madrugada desta terça-feira, 27, alguns confinados ameaçaram aplicar essa punição.

O grupo da Xepa, composto por Pitel, Yasmin, Lucas, Michel, Giovanna e MC Bin Laden, considerou a possibilidade de levar os rivais do VIP para a mesma situação de escassez. O motivo? Essa seria uma forma de rebelião e também uma maneira de celebrar o aniversário de Rodriguinho, que completa 46 anos e corre o risco de deixar o reality ainda hoje. Saiba mais aqui.