BBB 24: Namorado de Pitel revela regras de relacionamento aberto: “Confiança”

Giovanna Pitel mantém relacionamento aberto há três anos; saiba quem é o sortudo e entenda detalhes da relação da sister do BBB 24

Azar no jogo e sorte no amor? Confinada no Big Brother Brasil, 24, a assistente social Giovanna Pitel vive um relacionamento aberto com Weslley Toledo. Fora do reality show global, o namorado da sister compartilhou detalhes sobre como eles decidiram aderir ao conceito de "amor livre" e revelou as regras que regem a relação, há três anos.

Weslley, que costuma ser discreto sobre sua vida pessoal, compartilhou detalhes da relação com o Play, da Globo. Ele revelou que começaram o relacionamento quando eram muito jovens, há sete anos. No entanto, quando foram morar juntos, perceberam a necessidade de uma mudança e optaram por abrir o namoro para conhecer pessoas novas.

"Começou há quase três anos, quando fomos morar juntos e mudei de emprego. Nós já estávamos juntos há sete anos. Nesse tempo, fomos amadurecendo juntos. Aí achamos melhor abrir”, disse o jovem, que não costuma falar sobre o relacionamento, mas tem um álbum de fotos especial dedicado à namorada em seu perfil oficial no Instagram.

Namorado revela detalhes de relacionamento aberto com Pitel do BBB 24 - Reprodução/Instagram

Weslley ainda fez questão de evidenciar que o combinado não sai caro e eles tem algumas regras para se envolver com terceiros: “A gente não fala com quem 'ficou', e isso acontece quando estou viajando. Quando estamos os dois em Maceió é algo que a gente evita. Temos muita confiança e diálogo", ele detalhou as normas do relacionamento.

Além disso, o jovem ainda revelou que está orgulhoso do desempenho e da postura da namorada no programa, mas entregou que ela costuma ser mais incisiva fora do confinamento: "Aqui fora ela fala bem mais. Ela disse que não queria levantar essas pautas porque sabe como é difícil aqui fora. Ela até fala alguma coisa e alerta”, o namorado apontou.

Weslley acredita que a amada evita o título de 'militante': “Ela não queria entrar na casa como assistente social, queria mostrar a sua personalidade. Acho que também é para o público não achar que ela está militando muito ou algo do tipo", apaixonado, Weslley compartilhou detalhes sobre quem é Giovanna, mais conhecida como Pitel, fora do reality show da Globo.

Pitel revelam estar alerta sobre Rodriguinho:

Enquanto recebe apoio do namorado fora da casa, Pitel está preocupada com um de seus aliados no jogo. Na manhã desta quarta-feira, 21, Rodriguinho foi questionado por Fernanda e Pitel sobre algumas movimentações que tem feito no reality show. É que elas estão incomodadas com as amizades do cantor no programa.

Em conversa no Quarto Gnomo, a dupla questionou se o pagodeiro está se aproximando das meninas do Quarto Fada, se referindo a Alane, Beatriz e Leidy Elin. Incomodado com a cobrança, Rodriguinho rebateu o questionamento das aliadas e perguntou se agora elas vão querer controlar com quem ele interage; veja o momento da discussão.