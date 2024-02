BBB 24: Na mira da líder, Alane sofre crise de ansiedade: "Vou sair"

Durante a madrugada de festa do BBB 24, Alane sofre crise de ansiedade e chora após ser colocada na mira da líder Raquelle

A noite no BBB 24 não foi muito agradável para Alane. Durante a madrugada deste sábado, 17, a sister sofreu uma crise de ansiedade após ser colocada na mira da líder, Raquelle, pouco antes da festa. A bailarina caiu no choro e desabafou sobre seu pânico com suas aliadas.

Logo após o show do Dennis DJ, Alane se retirou da festa e foi chorar sozinha no Quarto Fada. Ela foi consolada por suas amigas, Beatriz e Deniziane, que lhe ampararam durante a crise. A dançarina, no entanto, já está fazendo previsões para sua possível ida ao paredão da semana.

"Eu sou intuitiva. Eu tenho certeza de que ela vai me colocar, eu tenho certeza de que, dessa vez, eu vou sair”, afirmou Alane, logo após Anny afirmar que a amiga estava sofrendo por antecipação. “Ela acha que eu tenho alguma coisa contra ela, e eu não tenho. Se eu for para o Sincerão, eu não tenho nem o que falar dela", continuou.

"Fala isso para ela amanhã", aconselhou Beatriz, que é a única do trio que não está na mira da líder. Quando Alane acalmou, as três retornaram para a festa com os outros brothers.

Fernanda explica climão com Pitel e Rodriguinho

Ainda durante a madrugada de festa no BBB 24, Fernanda explicou o que está acontecendo entre ela e seus aliados, Pitel e Rodriguinho. Em conversa no quarto, a sister detalhou a situação que deu uma estremecida em seu grupo.

A climão se iniciou durante uma conversa entre o trio, onde Fernanda soltou uma fala que não agradou seus aliados. "Eu falei assim: 'Você tá maluca ou é demente? Pelo amor de Deus, eu escolhi você'. E ela: 'Você tá me ofendendo'", explicou a confeiteira.

Em seguida, ela detalhou como a confusão de formou. "Foi uma gritaria na academia. O Rodrigo: 'Parem de brigar'. Aí ficou um clima chato depois disso", confessou a sister. "Os dois ficaram fofocando juntos, provavelmente falando sobre isso. Ai eu estava dormindo um pouco e eles me mandaram trocar o microfone pra tipo assim, vai acordar garota", continuou.

No entanto, Fernanda não está se sentindo bem com essa tensão entre os brothers. "Tá um climinha de m*rda", desabafou ela.