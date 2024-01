BBB 24: Na lata! Pitel detona tatuagens de Rodriguinho: "Horrorosa"

Pitel dá opinião sincera sobre tatuagens de Rodriguinho

Giovanna Pitel não poupou sinceridade ao comentar sobre as tatuagens de Rodriguinho. Durante a tarde desta quarta-feira, 24, o cantor conversava com a assistente social e com Luigi sobre tatuagens.

Sem papas na língua, a sister opinou sobre os desenhos que o pagodeiro tem tatuado:"Essas do rosto ninguém merece".

O brother contou que essas são as suas favoritas. "Essas do rosto eu adoro, adoro as do rosto, quero fazer mais", rebateu.

"Meu Deus, que coisa horrorosa. Coisa horrorosa", disparou Pitel, enquanto os participantes lembravam de outros famosos que também possuem tatuagem no rosto, como Whindersson Nunes.

O mometo sincerão de Giovanna repercutiu nas redes sociais.