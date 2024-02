BBB 24: Mudou de ideia? Rodriguinho raspa o cabelo com ajuda de Davi

Após dizer que Davi não iria mais cortar seu cabelo no BBB 24,o cantor Rodriguinho mudou o visual com a ajuda do brother

Na tarde desta quarta-feira, 14, Rodriguinho passou por uma mudança no visual! Após dizer que Davi não iria mais cortar seu cabelo no BBB 24, pois "não é qualquer pangaré que rela" na sua cabeça, o cantor contou com a ajuda do baiano para raspar o cabelo.

No banheiro da casa mais vigiada do Brasil, Matteus, MC Bin Laden e Lucas Henrique acompanharam a mudança no visual do pagodeiro, enquanto o motorista de aplicativo passava a máquina de barbear no colega de confinamento. Ele também aparou a barba.

Depois, Lucas Henrique, o líder da semana, e MC Bin Laden também aproveitaram para aparar as madeixas antes da festa que acontecerá nesta noite. Enquanto o carioca aparou a lateral do cabelo, o funkeiro passou a máquina de barbear na cabeça.

Rodriguinho e Pitel mudam o rumo no jogo

A cantor Rodriguinho e sua amiga Giovanna Pitel decidiram mudar o rumo do jogo deles dentro do BBB 24. Depois que Marcus foi eliminado em um paredão contra Davi e Isabelle na noite de terça-feira, 13, eles decidiram que vão tirar o foco de seu grande rival no jogo e querem colocar outras pessoas na berlinda.

"Para mim, o certo agora é botar ele [Davi] para descansar, pelo menos uma semana", disse ela. E o artista concordou. "Eu já tinha pensado nisso, em esquecer um pouco eles. Eu ainda falei: se a Cunhã sair e voltar os dois, a gente tem que esquecer eles. Tem que esquecer eles mesmo. Meter um Matteuzinho", afirmou. Saiba mais!