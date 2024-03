BBB 24: Michel critica sister: "Dá opinião quando vê que é da maioria da casa"

Em conversa com Raquele, Pitel e Fernanda, Michel analisou uma sister do BBB 24 e criticou a forma que ela se posiciona no jogo

Na academia do BBB 24, Michel conversou com algumas sisters sobre a postura de Leidy Elin no jogo. Segundo o professor, a sister só se posiciona quando percebe que a maioria dos participantes tem a mesma opinião.

"Vocês têm a percepção que eu tenho também? Se bem que ontem ela se posicionou bem, questão de Davi. Achei até meio perigoso o jeito que ela se posicionou, a Leidy, mas eu não vejo ela se posicionando tanto...", disse o brother. "Como a gente espera", respondeu Pitel. "Do jeito que ela fala que ela é", acrescentou o professor.

Raquele, que também estava na conversa, também deu sua opinião sobre a situação. "Eu falei para vocês. Quando tem um murmurinho assim ela vai: 'ah, que está rotativo, não sei o que'. E ali todo mundo já vê que ela entrou e falou alguma coisa, mas nem sempre se posiciona assim", observou a sister.

Michel, então, criticou a sister. "Eu acho que ela dá opinião quando vê que é da maioria da casa, entendeu?", disparou ele. "Rodrigo falava que ela era sombra do Marcus e do Lucas. Sempre achava que, se batesse, no Paredão podia sair, porque não tinha muita relevância", relembrou Fernanda. "Ela entra numa briga só para falar alguma coisinha e todo mundo fica na cabeça: só ela falou", concluiu Raquele.

Fernanda confessou que votaria em Leidy e revelou um motivo. "Também porque nunca foi [ao Paredão]. Yasmin também faz muito tempo que não vai. Se cair nesse Paredão, também acho interessante", analisou.

Leidy Elin detona Davi após expulsão de Wanessa

Leidy Elin rasgou o verbo após Wanessa Camargo ter sido expulsa do BBB 24. Pouco tempo após a produção pedir para os participantes arrumarem as malas da cantora e colocarem na dispensa, a sister foi tirar satisfação com Davi, que chegou a conversar com a produção sobre uma suposta agressão.

"O que aconteceu entre você e Wanessa? Ela te bateu?", questionou ela. "Assunto entre mim e...", começou ele, sendo interrompido. "A gente só quer saber o que aconteceu, querendo ou não ela é querida por todo mundo. Ela te agrediu? É isso? Ou porque ela te acordou?", perguntou. "Já falei, já, no confessionário. Falei no confessionário e eles avaliaram, pronto", explicou.

"Maldade isso aí pra mim. Você poderia nem estar aqui! Você ficou provocando o Nizam naquela briga", disparou ela. Indignada, Leidy começou a detonar Davi e relembrou uma situação que aconteceu entre o brother e Nizam. Confira a conversa completa!