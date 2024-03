BBB 24: Michel corta assunto de sister e dispara: "Cala a boca"

Raquele tenta iniciar assunto sobre Isabelle no BBB 24, mas Michel acaba interrompendo a amiga: "Eu já sei, não precisa", disse ele.

Na academia do BBB 24, nesta quinta-feira, 29, Michel conversou com Raquele e Giovanna sobre o jogo. O brother confessou que acordou reflexivo.

Ao ouvir o professor, Giovanna alfineta: "Está andando demais com a Isabelle", disse ela. O brother retruca: "Não é reflexivo sobre isso não, Isabelle dá umas viajadas", afirmou.

Raquele, então, tenta iniciar um assunto sobre a amazonense, mas Michel corta. "Eu já sei, não precisa, cala a boca", disparou o professor. A nutricionista quer saber do assunto. "Fala Raquele, eu quero escutar", falou Giovanna. O brother interrompe: "Não precisa."

A doceira fala sobre a situação para a amiga. "Não é questão de não ter paciência, já está ficando saturado já e ela sempre bate na trave de Fernanda e Pitel. Foi falar ontem pra Michel, um assunto estava totalmente diferente, aí entrou no assunto do almoço do Anjo e que não precisava levar mais ela, porque ele está muito amigo de Fernanda e Pitel, eu fiquei, ai Jesus", explicou.

O professor de Geografia comenta a situação."Aí sabe o que vou fazer? Vou levar. Falar assim, uai, te escutei", disse ele. Raquele conclui: "Ela sempre está chegando no assunto da Fernanda e Pitel, não sei o que está passando na cabeça dela, mas ela não se abre 100% com a gente", finalizou.

Pitel avalia alianças dentro do reality

As coisas estão esquentando dentro da casa mais vigiada do Brasil! E no quarto gnomo os brothers estão pensando sobre os próximos passos dentro do jogo. Nesta quinta-feira, 29, Pitel fala sobre seus planos para Fernanda e Michel, que não acredita que seja o momento de rever a rota de suas estratégias no jogo.

"Para mim não é hora de fazer novos vínculos, não. Para mim não é hora de tentar resolver. Que nem, tipo, a Bia tentou fazer com a Giovanna. De 'ah, vamos tentar a partir de agora?'. Não!", dispara. "O que tinha que ter sido feito, já foi", continua o mineiro. A assistente social continua com seus argumentos: "Para mim, não é hora de eu me resolver com todo mundo, sabe? O time de lá é o time de lá, e o time de cá é o time de cá. Se for para o Paredão, vai eu e você testar quem é bom e quem é ruim. Quem o Brasil gostou, vai ficar. Quem não gostou, vai sair", confirma. Confira a conversa completa!