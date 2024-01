BBB 24: MC Mirella alfineta participantes por falas sobre desistência

MC Mirella se mostrou incomodada após as constantes falas dos participantes do BBB 24 sobre desistência e deu sua opinião nas redes sociais

Nesta terça-feira, 23, MC Mirella opinou acerca das conversas dos participantes do BBB 24 sobre desistência e desabafou no X (antigo Twitter). A funkeira pontuou que o reality tem uma visibilidade muito grande para que os brothers queiram desistir a todo momento.

"Cara, não entendo essa neura de querer toda hora desistir. Aff, reality top, o maior em visibilidade... Pra que isso? Aguenta o tranco", disparou a cantora e mãe da bebê Serena. Mirella ainda comparou a vida no Big Brother Brasil com a de A Fazenda, programa do qual participou em 2020, mencionando que os fazendeiros precisavam acordar cedo para cumprir tarefas no reality da Record.

"Esse povo do BBB o tempo todo fala em desistir e sair. Gente, imagina esse povo na Fazenda, que ia ter que acordar cedo para fazer as tarefas?", concluiu. MC Mirella participou da 12ª edição de A Fazenda e foi a décima participante eliminada. Durante a sua participação, a cantora viralizou por falas icônicas, discussões e rivalidades de torcidas.

Confira as publicações:

Meu esse povo no BBB o tempo todo falando em desistir e sair, gente imagina esse povo na fazenda que ia ter que acordar cedo pra fazer as tarefas??? kkkk — mirella ⚡️ bad mi (@xbadmix) January 23, 2024

Cara não entendo essa neura de querer toda hora desistir, aff BBB reality top maior visibilidade… pra q isso, aguenta o tranco 🫨 — mirella ⚡️ bad mi (@xbadmix) January 23, 2024

Participantes do BBB 24 cogitam desistir do programa

Em menos de duas semanas confinado no Big Brother Brasil 24, Rodriguinho revelou estar chegando em seu limite. Na madrugada de terça-feira, 16, o ex-Travessos desabafou sobre sua estadia na casa e cogitou a possibilidade de apertar o botão de desistência por conta dos atritos intensos que protagonizou no reality show da Globo.

Em conversa com a operadora de caixa e estudante de direito Leidy Elin, o cantor contou que não costuma arrumar confusão fora do confinamento e que está se sentindo cansado dentro da casa mais vigiada do Brasil: "Que loucura, né? Não sei se eu aguento, não. Eu já estou no meu limite”, ele desabafou sobre a semana intensa.

Dias depois, a modelo Yasmin Brunet também surpreendeu com um desabafo na casa do BBB 24, da Globo. Em uma conversa com os aliados, ela contou que pensa em desistir do reality show porque não sabe quanto tempo mais vai aguentar ficar confinada.

"Eu não sei se vou aguentar, real. Não sei se estou afim de aguentar!", disse ela.

Além disso, ela contou que pensa em mudar sua postura no jogo. "Vou falar mais nada pra ninguém, vou ser a planta que querem que eu seja. Eu vou ver a planta mais planta que já teve aqui. Melhor dormir mesmo…", afirmou.