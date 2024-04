BBB 24: MC Bin relembra vida difícil antes da fama: "Já passei fome"

MC Bin Laden recordou o início de vida difícil e disse ter buscado comida no lixo

MC Bin Laden, que anunciou ao vivo seu novo nome artístico: MC Binn, relembrou a infância difícil durante sua participação no Mais Você na manhã desta sexta-feira, 05.

Em conversa com Ana Maria Braga, o funkeiro recordou o que viveu antes da fama e afirmou que o funk o possibilitou proporcionar uma vida melhor para sua família.

"Sendo muito sincero, eu já passei fome...[...] acabei comendo umas paradas do lixo. [...] Já vendi umas águas para ter o que comer, mas o funk foi uma porta que abriu ali. Eu me conectei com o funk e o funk se conectou comigo. A música foi uma forma de eu conseguir mudar a vida da minha família, mudar a situação do meu pai, do meu irmão de sangue", contou.

O cantor também falou sobre sua adoção e sobre ter mais de uma família. "Eu fui adotado aos 18 anos, então, eu tenho duas famílias e pude dar uma condição melhor para as duas famílias. Só tenho a agradecer tudo o que eu vivo na minha vida. Sei que o processo difícil que passei foi para criar essa maturidade que eu tenho hoje".