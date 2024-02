BBB 24: MC Bin Laden se recusa a comer prato preparado por Davi

Após discussão acalorada durante a madrugada, MC Bin Laden se recusa a comer comida preparada por Davi. "Vou fazer o meu"

Após a confusão da madrugada desta quinta-feira, 1, o clima na casa do BBB 24 segue acalorado. Durante a tarde, MC Bin Laden se recusou a comer a comida preparada por Davi na cozinha do Vip - o brother deixou a Xepa ao se livrar do paredão na Prova Bate e Volta.

Após quase chegar em uma agressão com o motorista de aplicativo, o funkeiro resolveu preparar seu próprio almoço. Em conversa com Leidy Elin, Bin contou que não iria comer as coisas preparadas por Davi por conta da confusão que aconteceu durante a última festa.

"Eu discuti com o mano, né? Cara a cara", explicou MC Bin Laden. "Vou fazer o meu ranguinho", completou o artista. A transcista rebateu. "Mas isso não tem nada a ver, não". "Tem, tem", garantiu o Camarote, que precisou ser contido por Lucas Henrique, Rodriguinho e Wanessa Camargo durante a confusão.

Na sequência, Bin montou seu prato de comida e comeu na companhia de Lucas e Matteus. "Pai, eu discuti com o mano daquela forma ríspida. Vou comer o rango do mano?", questionou. "Não sei", respondeu o professor.

"Se eu discuto com você, de uma forma mais ríspida, uma discussão mais pesada. Aí, o mano faz o rango, aí vou lá e como na cara de pau?", continuou argumentando o brother que, durante a discussão, chegou a ficar nariz com nariz com o motorista de aplicativo.

"Depende, mano. Mas a questão é que aqui é a questão do desperdício. É bom comer, eu comeria. Fez bastante, não digo pela briga, eu entendi sua posição", disse Matteus, explicando que todos contribuíram para o mercado do Vip. "Eu digo comida, olha o montão de massa que tem aí. Se não comer, vai fora", completou o gaúcho. "Não, aí o pessoal vai comer. Se eu ver que vai desperdiçar, eu como", finalizou o funkeiro enquanto comia o pão com ovo e atum que preparou.

Web resgata vídeo de Bin Laden usando termo 'calabreso':

Após Davi discutir com Lucas Henrique e o chamar de 'calabreso', MC Bin Laden tomou as dores do amigo e partiu para cima do motorista de aplicativo, em uma briga calorosa que fez os internautas pedirem sua expulsão.

Após a troca de farpas, a casa mais vigiada do Brasil foi tomada pela dúvida do que significa a palavra 'calabreso'. Em conversa com outros brothers, Bin Laden insinuou que o termo seria gordofóbico e que Davi estaria tentando ofender Lucas pelo seu corpo - o que fez os participantes ficarem revoltados.

Porém, na manhã desta quinta-feira, 1, os internautas resgataram um vídeo em que MC Bin Laden é pego no pulo e aparece brincando com a palavra 'calabreso' fora do reality. Eles apontaram que o funkeiro já sabia do significado da expressão e, mesmo assim, aproveitou a situação para fazer graves acusações após sua briga com o motorista.