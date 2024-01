BBB 24: MC Bin Laden revela medo para Vanessa Lopes: 'Afastar'

Bastante próximo de Vanessa Lopes no BBB 24, MC Bin Laden abriu o coração durante conversa sincera com a sister e explicou medo

MC Bin Laden resolveu ter uma conversa bastante sincera com Vanessa Lopes sobre a grande aproximação entre os dois no BBB 24, da Globo. Durante a tarde deste domingo, 14, o cantor confessou à sister que tem medo de atrapalhá-la no jogo.

"Ontem, eu fui muito errado contigo", disse o funkeiro. "A gente pode conversar. Eu também fui muito errada", afirmou Vanessa Lopes. "Eu fico com medo de ser muito próximo de você e talvez atrapalhar seu jogo, entender que posso estar te influenciando", desabafou ele.

O brother, então, seguiu explicando que cogitou um afastamento após os últimos acontecimentos envolvendo a 'fofoca do espelho'. "E eu não quero forçar isso. Hoje acordei pensando muito assim: 'Será que não é melhor se afastar para não atrapalhar ela?'", disse MC Bin Laden.

A influenciadora, por sua vez, garantiu que gostaria de continuar sendo sua aliada de jogo. "Eu vou dar minha opinião: não teria jogo se não fosse você. Não teria jogo para mim. Então, se você quer se afastar é um negócio seu, da sua cabeça", pontuou ela.

E completou: "Eu não acho que você atrapalha nada. Estaria mais um dia chorando, feito idiota, com minha família lá fora preocupada. Você foi uma pessoa que me ajudou", concluiu Vanessa Lopes.

Bin Laden: "Só não vou me afastar se você fizer um ovo pra mim"

Vanessa: "faço dois, te dou o meu" KKKKKKKKKKK #BBB24pic.twitter.com/IIVfxUZTvM — Central Reality (@centralreality) January 14, 2024

MC Bin Laden e Vanessa Lopes se estranham durante festa no BBB 24

A 'fofoca do espelho' envolvendo Vanessa Lopes e Nizam acabou afetando outros brothers no BBB 24. Além de Alane, que acabou desmaiando durante uma conversa tensa com o executivo, MC Bin Laden se estranhou com a amiga durante a festa de sábado, 13.

Tudo começou quando Vanessa Lopes explicou a treta e afirmou que o cantor não a chamava mais para 'conversas de grupo'. "Você fala, fala, fala, e não desembucha o que você quer falar. Eu preciso que você fale o que você quer falar. Para de ficar pensando muito para falar, porque você está acumulando informação de todo mundo e você fica com medo de como você repassa", disparou a famosa.