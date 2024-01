BBB 24: MC Bin Laden questiona comportamento de Davi: “Fez na maldade?”

MC Bin Laden suspeita de atitudes de Davi e elabora estratégia certeira para definir se o motorista está sendo sincero no BBB 24

A madrugada desta terça-feira, 16, foi tensa para os participantes do reality show da Globo, o Big Brother Brasil 24. Depois de lavarem roupa suja na nova dinâmica do programa, alguns brothers aproveitaram para fazer uma leitura de jogo. MC Bin Laden assumiu o papel de estrategista e desconfiou do comportamento de Davi.

É que Bin Laden estranhou a atitude do motorista de aplicativo, que costuma preparar banquetes para o grupo que está na xepa. O funkeiro questionou se essa seria uma estratégia para esgotar a comida dos colegas de confinamento: "Aquele bagulho de você usar toda comida da xepa, você fez na maldade para acabar com o rango?'", perguntou.

Davi rebateu as especulações e contou que prepara o banquete para tentar alegrar os amigos: “Eu não queria ser falso, não sou falso, sou um cara de verdade… As paradas que eu faço para galera aqui, é porque a gente passa necessidade na xepa, não tem muita alimentação. Faço para agradar, para ver a gente bem, para ver a gente tranquilão, dando risada”, disse o motorista.

A xepa na mão de um pobre trabalhador, que valoriza seu pão de cada dia comprado com muito suor, virou um banquete! pic.twitter.com/VlgWn3hBXj — emer (@emerzou) January 15, 2024

MC Bin Laden voltou atrás e disse que queria apenas entender as intenções do brother: “Até achei que você estava fazendo um banquete para acabar com a comida da galera, até falei ‘mano, será que ele tá na maldade?”, explicou o funkeiro, que aceitou a explicação do motorista de aplicativo sobre a comida da xepa.

Bin Laden falando para o Davi que até achou que ele tava fazendo aquele banquete todo na xepa pra ACABAR com a comida do povo de propósito.



Gente? kk🆘 #BBB24pic.twitter.com/2HKrlscjKI — thiago (@httpsrealitys) January 16, 2024

Mais tarde, MC Bin Laden e Vinicius Rodrigues se reuniram para definir uma estratégia e decidir se o motorista está sendo sincero em seu jogo, a depender da resposta do paredão de hoje. Se Davi continuar na casa, e Lucas Pizane for eliminado, significa que o jovem está falando a verdade e que devem ficar atentos ao comportamento de outro brother, Nizam.

"Se o Pizane sair, é porque o Nizam mentiu", disse Bin Laden: "E o Davi tá certo”, complementou Vinicius. "A Vanessinha falou hoje que o Nizam seria pódio dela, mano. Ela vai pôr ele num buraco!”, o funkeiro complementou lembrando que defendeu Vanessa Lopes da polêmica envolvendo um espelho na casa mais vigiada do Brasil

"Se o Tadeu falar que foi pau a pau, a gente vai entender que o Nizam está manipulando e o Davi está certo”, o cantor concluiu sua leitura de jogo dando um voto de confiança no motorista de aplicativo, que enfrenta o terceiro paredão do reality show nesta terça-feira, 16, ao lado do cantor Lucas Pizane e da vendedora Beatriz.

CRAQUE DO JOGO! Apreciem essa leitura impecável do jogo do Bin Laden #BBB24

pic.twitter.com/ua6teRC16J — Central Reality (@centralreality) January 16, 2024

Davi abre o coração e pede perdão a Nizam:

Depois de participar da dinâmica do 'Sincerão' no BBB 24, da Globo, Davi procurou Nizam e decidiu conversar com o brother a respeito do desentendimento envolvendo os dois no último domingo, 14. Em um bate-papo bastante sincero, o emparedado abriu o coração e pediu desculpas ao rival de jogo por seu comportamento agressivo no dia anterior; entenda.