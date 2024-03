BBB 24: MC Bin Laden leva bronca da produção ao cumprir Castigo do Monstro

Deu ruim! Mc Bin Laden recebe atenção do Big Boss por descumprir regra relacionada à fantasia no Castigo do Monstro no BBB 24

Neste sábado, 16, MC Bin Laden e Fernanda foram intimados a se vestirem como princesa e sapo para cumprir o castigo do Monstro, depois que Matteus conquistou a Prova do Anjo no Big Brother Brasil 24. Além de passar o final de semana de calorão cobertos com as fantasias, o funkeiro acabou recebendo uma bronca da produção por brincar com a roupa.

Depois que receberam os trajes, Bin e Fernanda foram para o Quarto Gnomo vestir as roupas para começar a cumprir o Castigo. No entanto, o funkeiro acabou se confundindo com as peças e vestiu a parte da barriga no bumbum. Aproveitando o clima de descontração com os aliados, o cantor até rebolou para mostrar melhor a fantasia.

Mas a diversão logo acabou depois que Bin levou uma chamada da produção. Sério como sempre, o Big Boss pediu para o participante deixar a graça de lado e se vestir a fantasia de forma adequada: “Atenção. É uma barriga”, disse o todo poderoso da casa mais vigiada do Brasil. Diante da bronca, os colegas caíram na risada e funkeiro ajustou sua nova roupa de sapinho.

O desbundado não tem um dia de paz nesse país 😔 Kkkkk #BBB24pic.twitter.com/8Yj5llURmA — Hugo Gloss (@HugoGloss) March 16, 2024

Na sequência, Bin e Fernanda continuam se preparando para cumprir o castigo. É importante destacar que eles estão obrigados a usar a fantasia até o program ao vivo de amanhã, domingo, 17. Quando se encontrarem na sala com o apresentador, Tadeu Schmidt, serão liberados da tarefa, que foi imposta pelo novo Anjo da Semana.

Vale mencionar que além de indicar os rivais ao Castigo do Monstro, Matteus também ganhou as regalias tradicionais de Anjo, como um almoço especial com convidados e uma mensagem externa de seus familiares. Por fim, a vitória de Matteus na Prova do Anjo garantiu outro bem muito precioso para o gaúcho: um carro zero. No entanto, ele pode ter sua conquista anulada por outra participante.

Fernanda divide opiniões após fala sobre MC Bin Laden:

Confinada no Big Brother Brasil 24, Fernanda se tornou um dos assuntos mais falados nas redes sociais neste sábado, 16. Tudo por causa de uma polêmica que a confeiteira causou ao fazer um comentário sobre a sexualidade de outro brother, o MC Bin Laden. A fala repercutiu mal e dividiu opiniões fora do reality show da Globo.

Durante o bate-papo, o funkeiro explicou que não iria mais se envolver com Giovanna: "Eu prefiro admirar ela de longe, torcer e ser feliz por ela de longe", disse. Mas a confeiteira detonou o brother: "Sabe que isso é papo de veado, né? Papo de veado, papo de veado”, Fernanda repetiu diversas vezes para ‘brincar’ com o amigo e dividiu opiniões nas redes sociais.