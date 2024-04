BBB 24: MC Bin Laden fica envergonhado ao rever briga com Davi: ‘Peço desculpa’

Eliminado do BBB 24, MC Bin Laden se sente constrangido e pede desculpas ao antigo rival após revisitar desentendimentos no 'Bate-Papo BBB'

Durante sua participação no 'Bate-Papo BBB' com Thais Fersoza e Ed Gama na madrugada desta sexta-feira, 5, MC Bin Laden ficou profundamente envergonhado ao reassistir suas brigas com um antigo rival. Eliminado do 'Big Brother Brasil 24', o cantor de funk revisitou alguns de seus desentendimentos, mas se sentiu mal e pediu desculpas para Davi.

Enquanto revisitava sua trajetória no reality, Bin assistiu ao momento da discussão com Davi após o Sincerão. Embora não tenha havido agressão física, os participantes se provocaram e precisaram ser contidos pelos colegas de confinamento. A discussão foi tão intensa que ganhou uma bronca de Tadeu Schmidt e muitos pedidos de expulsão na web.

Ao rever o episódio, Bin disse que estava envergonhado: “Não sou assim aqui fora, nunca fui”, ele lamentou suas atitudes em relação ao participante: "Eu sou o cara que separa uma briga, que é tranquilo. Estar no Sincerão não é uma coisa confortável. Não estou acostumado a ter que apontar o dedo na cara de alguém na vida e falar mal dessa pessoa”, disse.

Na sequência, o funkeiro relembrou que se desculpou com Davi e reforçou o pedido: "O momento mais leve na casa foi quando sentei com o Davi e o Matteus e pedi desculpas na festa. Peço desculpas para todos que trabalham com o Big Brother, porque é uma situação desconfortável. Peço desculpas também para a família do Davi”, concluiu.

"Aproveito aqui a oportunidade e peço desculpas a todos vocês, a produção, porque é uma situação desconfortável. Peço desculpas pra família do Davi, dessa parte eu não me orgulho não mas eu sei admitir meus erros." pic.twitter.com/LdYmvelUZk — MC BIN LADEN (@mcbinladen) April 5, 2024

Vale lembrar que MC Bin Laden deixou o Big Brother Brasil 24 na noite da última quinta-feira, 04, após receber 80,34% dos votos em um paredão contra o motorista de aplicativo. No entanto, enquanto o funkeiro se direcionava até a porta de saída da casa, o baiano comentou sobre o discurso de eliminação do apresentador, Tadeu Schmidt.

"Que discurso. Falou de todas as situações que aconteceram com a gente do início do jogo até o final", comentou Davi. "E o que ele falou eu já tinha dito uma vez. Lembra, Buda? Que tu era um cara que. O jogo não permitiu a gente jogar junto, né, mas tu era um cara que eu sempre falava isso aí", Bin admitiu que gostaria de ter se aproximado mais do motorista.

MC Bin Laden reencontra aliados do Gnomo:

O jogo do BBB 24 chegou ao fim para MC Bin Laden na noite de quinta-feira, 4, e, apesar de não ter conseguido vencer o reality show da Globo, o ex-brother conquistou diversas amizades dentro do confinamento. Ao longo desta madrugada, o artista foi surpreendido com uma visita para lá de especial por dois de seus aliados do Gnomo.