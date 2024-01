BBB 24: MC Bin Laden expõe intenção de voto: 'Não pega uma vassoura'

Em conversa nesta sexta-feira, 19, conversa com Vinicius e Luigi na academia Bin Laden revelou intenção de voto e explicou motivo

Depois de treinar, MC Bin Laden conversava com Vinicius e Luigi na academia nestasexta-feira, 19. O funkeiro então revelou que pretende votar em Yasmin Brunet no próximo Paredão. O brother fala sobre sua convivência com a modelo.

Após perguntar em quem Vinicius votaria, MC Bin Laden conta: "Eu vou votar na Yasmin". O atleta admite: "Eu também pensei". O músico expõe que mais brothers pensam em votar na sister. "Acho que o Juninho vai nela também", diz o funkeiro.

O artista cita Luigi e o carioca entra no papo sobre Yasmin. "Atitude me fez lembrar de outras coisas e outros fatos que ocorreram dentro da casa", reflete o vendedor. Então, MC Bin Laden volta a falar: "Não pega uma vassoura... E outra, sempre que vai comer, ela não come com a gente na Xepa. Ela senta sozinha ou com a Wanessa para comer".

Vinicius admite: "Também tô com o rabo levantado para ela". O MC também não esconde sua opinião. "Muito soberba, mano", pontua.

Yasmin Brunet chora e se sente culpada por desistência de Vanessa

Yasmin Brunet ficou bastante abalada com a saída de Vanessa Lopes no Big Brother Brasil 24. Na área externa da casa, a modelo caiu no choro e foi consolada por Wanessa Camargo. "Não sei se eu quero mais", desabafa.

"Olha pra mim, você é forte, você consegue. Olha pra mim. Você não vai me deixar aqui e eu não vou te deixar", tenta ajudar a cantora, que ainda disse que elas tentaram ajudar Vanessa o quanto puderam.

A loira diz estar se sentindo culpada por não ter acreditado que a influenciadora digital apertaria o botão e desistiria do BBB. "Eles estavam falando que ela iria apertar e eu não acreditei. Estou me sentindo mal porque eu não acreditei", conta.

"Não tem como a gente voltar ou adivinhar, virar Deus e adivinhar o que está acontecendo. A gente tem percepções, a gente erra", comenta Wanessa.