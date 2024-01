BBB 24: MC Bin Laden explica motivo para colocar Wanessa na mira do líder

Após surpreender com suas escolhas para a mira do líder, MC Bin Laden explica a decisão que tomou sobre Wanessa Camargo

O cantor MC Bin Laden explicou a sua decisão de colocar a cantora Wanessa Camargo na mira do líder. Após vencer a prova da liderança nesta semana, ele escolheu dar a pulseira da mira para Wanessa, Isabelle, Davi e Rodriguinho.

Em uma conversa com seus aliados, o artista contou quis passar uma visão sobre o jogo com a indicação de Wanessa.

"A gente pode fazer as pessoas entenderem que eu voto na Camargo. Então, é bom alguém chegar [para a cantora] e falar assim: 'ganha o Anjo' e não fica próximo do Bin porque o pessoal vai entender que ele não vota em você'. E independente de quem ganhar o Anjo, a gente tem que fazer as pessoas entenderem que ela pode ser votada pelo Líder, e ela não ser protegida", disse ele.

Boninho comentou escolha de Bin Laden

O diretor do Big Brother Brasil 24, Boninho usou as redes sociais para contar que o reinado do funkeiro MC Bin Laden não deve durar muito tempo, já que o Big Fone promete causar uma reviravolta no reality show da Globo.

Para quem não acompanhou, MC Bin Laden surpreendeu ao colocar alguns de seus aliados na mira do paredão. Boninho jogou a real e disse que essa pode ser uma forma do cantor proteger seus amigos, mas que a estratégia não é garantida. Através de seu perfil oficial no Instagram, o diretor se divertiu ao assistir as escolhas do funkeiro.

“BBB News: Bin Laden bagunçou tudo. Nem a gente entendeu a estratégia dele, que pode ser uma estratégia de salvar os amigos [...] e tudo indica que o Big Fone vai bagunçar tudo. Então, amanhã, durante o programa, vai ser super importante entender como é que eles vão se resolver", disparou Boninho em um vídeo.

Na legenda, o diretor ainda destacou outras dinâmicas que podem comprometer o jogo arriscado do funkeiro: “Será que Bin está montando uma estratégia de proteger os amigos da casa ao colocar dois camarotes na mira do líder? Só que eles não sabem que o big fone vai embaralhar tudo. Ainda tem três chances dos indicados se salvarem”, disse.