BBB 24: MC Bin Laden e Giovanna têm DR e falam sobre fim em romance

MC Bin Laden e Giovanna tiveram uma DR na área externa do Big Brother Brasil 24 durante o início da noite desta segunda-feira, 19. Os dois, que vivem um affair dentro da casa, falaram sobre o fato dos aliados da sister serem os rivais do funkeiro no jogo.

"Eu acho que a gente, hoje, está num momento que eu estou tretado com todo mundo aqui", afirmou o MC. "Todo mundo quem?", perguntou a nutricionista. "Todo mundo do seu grupo. Eu não quero prejudicar você aqui dentro, entendeu?", explicou o brother.

"Não é todo mundo. São as pessoas que eu convivo aqui", devolveu ela. "E aí?", perguntou Bin. "E aí o quê?", rebateu Giovanna. "Eu quero ouvir você falar também", pediu ele.

"Uma coisa que eu não gosto, Bin, é indiretinha", disparou, relembrando uma postura do brother após a formação do paredão do último domingo, 18. "Ontem, lá na sala, na hora que eu passei saindo do quarto, você mandou uma na frente da Alane e da Bia, que se você pudesse tiraria alguém que você gosta mais, no caso você estava falando da Ane. Para fazer média, ainda por cima, na frente das meninas".

O brother corrige e diz que estava falando de Matteus. "Enfim...não importa. Obviamente que se você fosse trocar, você colocaria Michel no lugar e eu não gosto disso na frente dos outros. Porque se fosse comigo diretamente, igual a gente conversa aqui, você não falaria dessa maneira".

Pouco depois o funkeiro falou sobre os dois terminarem o affair. "Nunca se sinta desconfortável ou receosa de falar 'Bin, é melhor a gente parar'", afirmou ele.

