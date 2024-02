BBB 24: MC Bin Laden e Giovanna irritam Rodriguinho com beijos quentes

MC Bin Laden e Giovanna trocam beijos quentes na cama após a festa e Rodriguinho perde a paciência no BBB 24

O cantor MC Bin Laden e a sister Giovanna trocaram carícias durante a madrugada desta quinta-feira, 8, na casa do BBB 24. Logo depois da festa da líder Fernanda, eles foram para o Quarto Gnomo, deitaram na cama e ficaram se beijando. Porém, o clima de romance não agradou todo mundo.

Rodriguinho estava no quarto e ficou incomodado com os beijos do casal apaixonado. Ele tentava dormir e não conseguiu. Com isso, ele se levantou da cama e saiu do quarto. “Ficar ouvindo esses estalos…”, disse ele antes de se retirar do ambiente.

Ao ouvirem isso, Giovanna e Bin deram risada. “Achei que ele estava dormindo”, disse o cantor. E ela respondeu: “Mesmo que ele estivesse dormindo, ele ia acordar”.

Enquanto isso, Rodriguinho foi para a sala de estar e reclamou da atitude do casal. “Eu acho bem desnecessário”, disse ele. Então, Michel opinou: “Eu nunca gostei e eu nunca desrespeitei ninguém com isso, porque eu sei o tanto que é desconfortável. Amanhã eu vou falar com Giovanna, porque ela é minha amiga e eu falo mesmo”. Porém, o cantor negou: “Não fala nada não”.

Rodriguinho fez outra reclamação

Rodriguinho se comparou com os artistas que se apresentam no Big Brother Brasil 24 e questionou o tratamento que alguns Camarotes recebem dos Pipocas.

Durante uma conversa com MC Bin Laden na tarde desta quarta-feira, 7, o cantor desabafou sobre convivência dentro da casa mais vigiada do Brasil. "Nosso jeito é mais querer mais agradar os outros, mostrar que a gente é povão, que a gente tá junto. Mas às vezes a gente não tá junto, cara. Tem coisa que a gente tem que lembrar de lá de fora, eu acho. Todo mundo é ser humano, todo mundo se respeita, a gente tá aqui no mesmo bagulho e é isso. Mas quando começa a ultrapassar um limite, você tem que mostrar que esse limite existe", afirmou.

Bin concordou e o pagodeiro seguiu os comparando com os artistas que fazem show no programa: "Eu e você, a gente faz a mesma coisa que os artistas que vem aqui fazem, pô. Qual a diferença dos caras que estão tocando ali no palco pra gente? Não tem nenhuma. Você vai chegar lá pro Thiaguinho e mandar ele limpar a cozinha? Não vai. A gente faz a mesma coisa. E eu não gosto que às vezes esqueçam isso. E eu vejo que esquecem o tempo todo, o pessoal esquece disso aqui dentro. E eu não gosto que esqueçam. [...] Então não valeu nada, tudo que eu vivi na minha vida, só porque eu tô com vocês na mesma casa?".