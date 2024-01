BBB 24: Mc Bin Laden diz que Marcus está manipulando Wanessa Camargo

Em conversa no Quarto Gnomo, MC Bin Laden acusou Marcos Vinicius de manipular Wanessa Camargo e expôs sua estratégia para formação do Vip

A manhã dos participantes do BBB 24 começou a todo o vapor. Nesta terça-feira, 30, MC Bin Laden, Rodriguinho, Giovanna Pitel, Fernanda e Juninho tiveram o brother Marcus Vinicius como assunto no Quarto Gnomo. Os comentários foram sobre o estilo de jogo e o comportamento do comissário de voo na casa.

"Marcus está dando um tiro no pé dele. Ele está com essa mania de: 'semana que vem eu vou mudar o jogo, eu vou pôr no paredão quem não foi'. Ele está falando isso para todo mundo", disse Rodriguinho. "Ele está fazendo esse movimento", concordou Fernanda.

"Você quer um paredão diferente? Então começa por você", ironizou o pagodeiro. "Mas ele já foi", relembrou Pitel. MC Bin Laden comentou que Marcus tem muitas conversas com Lucas Henrique e Wanessa Camargo.

"Não parece que ele está sempre bajulando ela?", questionou Giovanna Pitel. "Está puxando o saco, mas não é fã", opinou Rodriguinho. "Mas ela mesmo já disse para mim que tem uma consideração mais forte pelo Marcus na casa", alegou Fernanda.

MC Bin Laden acusa Marcus Vinicius de manipular Wanessa Camargo

No meio da conversa, MC Bin Laden aproveitou para acusar Marcus Vinicius de estar manipulando Wanessa Camargo no jogo. "Ele manipula, gente. Ele está manipulando", disparou. "Ele está usando as informações certas do jeito certo", opinou Giovanna Pitel.

O funkeiro também entrou na questão da divisão entre Xepa e Vip e disse que alguns brothers já estão "surtando" por conta da comida. "Yasmin, Marcus, Giovanna... Tem mais alguém na Xepa que está surtando também", comentou. "Alane também está surtando com a Xepa. Eu, se eu pego o Vip...", completou Bin.

"Olha a carinha dele! Acho que ele nunca pensou tanto nessa seleção do Vip dele. Tipo assim: 'acertei muito'", observou Fernanda. "Ele cantou essa pedra pra mim bem antes de ser líder, ele falou assim: 'tem que pensar em quem vai para a Xepa, porque o pessoal vai ficar maluco e vai começar a brigar um com o outro. Ele falou isso pra mim ontem", compartilhou a sister.

Por fim, o MC expôs sua estratégia aos colegas de quarto. "Olha quem está no meu Vip. Anny, que é de boa. A Raquele. A Leidy, porque já distanciei ela do Marcus", iniciou. "Vou deixar só as que surtam na mesa, porque a Giovanna é um pitbull raivoso", brincou.