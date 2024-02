BBB 24: MC Bin Laden confessa que conhecia o termo 'calabreso': "Gíria"

MC Bin Laden conversou com Rodriguinho, Fernanda e Giovanna Pitel sobre a expressão usada por Davi durante a briga do BBB 24

Na academia do BBB 24, Rodriguinho, MC Bin Laden, Fernanda e Giovanna Pitel repercutem a expressão 'calabreso', usada por Davi na discussão com Lucas Henrique e o funkeiro durante a madrugada desta última quinta-feira, 1º.

O termo usado pelo baiano segue gerando questionamentos entre os participantes do reality show da TV Globo. "O bagulho do Davi, vocês acham o quê?", questiona Bin sobre a expressão. "O bagulho do quê?", questionou Rodriguinho. "Do 'calabreso'. Vocês acham o quê?", indagou o funkeiro. "Eu não estava lá, vocês que falaram", respondeu Fernanda.

Leia também: Criador do 'calabreso' defende Davi e revela origem do meme: 'Primeiro veio linguiço'

O pagodeiro relembra um momento da briga. "Eu vi ele mentindo na sequência, tá? Eu voltei para o quarto para dormir antes de voltar para festa. Ele foi falar com o Michel, que não foi daquele jeito, 'não, eu falei tranquilo. Falei calma, calabreso', ele não falou tranquilo. Eu ia sair e falar 'você está mentindo', mas eu falei 'não vou sair'", contou.

"Ele falou ofendendo, 'calabreso', 'calabreso'", falou o cantor. "Mas você sabia o que era 'calabreso'?", pergunta Fernanda. "É um cara que fica zoando lá, não dá para gente saber", explicou o pagodeiro. Bin, então, explicou a expressão. "Hoje é uma forma de gíria, 'e aí, calabreso'". "Tem um cara que faz essas graças na internet. Ele chega e fala 'e aí, Ludmilo?', 'E aí, calabreso?'", falou Rodriguinho.

"Só que 'calabreso' já é um apelido bem antiguinho", acrescentou Bin. "Pode ser em um lugar e outro não. O que eu levo em consideração é o seguinte, você está no meio de uma briga, qualquer coisa que eu te chamar é para te ofender, meu parceiro", ressaltou o pagodeiro. "Isso é!", concordou o funkeiro.

Criador do 'calabreso' defende Davi

Desde a briga entre Davi e MC Bin Laden, o termo "calabreso" se tornou assunto entre internautas e fãs do BBB —para o divertimento de muitos e também para a alegria do humorista Toninho Tornado, criador do bordão.

"Acordei e a ficha não caiu ainda. Foi top saber que [o bordão] estava lá dentro do BBB, o pai só agradece", começa o humorista, em entrevista à CARAS Brasil. "Como o Calabreso está? Feliz", completa ele, em tom de brincadeira.

Toninho é conhecido nas redes sociais por fazer pegadinhas e chamar outras pessoas por apelidos em que troca a última letra "A" pela letra "O". Ele explica que, ao contrário da discussão que surgiu no reality, o termo "calabreso" é apenas um jeito carinhoso com que ele trata quem topa as brincadeiras. Saiba mais!