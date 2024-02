BBB 24: MC Bin Laden choca com motivo para ter se separado de Giovanna

MC Bin Laden colocou um ponto final no affair com Giovanna e decidiu revelar o motivo em conversa com Rodriguinho no BBB 24

O cantor MC Bin Laden decidiu abrir o jogo sobre o motivo para ter terminado o romance com Giovanna na casa do BBB 24, da Globo. A separação deles aconteceu na noite de sábado, 24, antes da festa. Agora, neste domingo, 25, ele revelou o que aconteceu em uma conversa com Rodriguinho.

Bin contou que não vê futuro no namoro com Giovanna fora do reality show e decidiu terminar com ela logo. "Sendo bem sincero, eu não sinto que eu e ela vamos levar isso que a gente vive aqui dentro lá para fora. Nenhum dos dois vai levar para fora esse bagulho... E tipo assim, você faz a pessoa perder tempo com você e eu, automaticamente, perco tempo com a pessoa. É uma via de mão dupla", disse ele.

Então, Rodriguinho deu um conselho para o amigo. "Então, mas você tem que parar com isso na sua vida, Bin. Se coloque em primeiro lugar. Você está falando que você faz a pessoa perder tempo, você está perdendo primeiro. É que você falou 'você faz a pessoa perder tempo e automaticamente eu perco'. Não, não. Você perde seu tempo, quem tem que entender do tempo dela é ela. Você entende do seu", afirmou.

Logo depois, Bin ainda contou que tem outra pessoa em sua vida. "Ai, eu falei, mano, esse bagulho não vai perder tempo, vamos ficar nesse caô, não vai levar a nada. No resumo, ainda tenho um sentimento por uma pessoa lá fora. Vou ficar solteiro, vida que segue. Mina firmeza, mas esquece", afirmou.

Por fim, Rodriguinho incentivou Bin a não se envolver romanticamente no reality show. "Não é aqui o lugar. Aqui não é o lugar para isso. Vai acontecer quando você estiverem com o pensamento muito alinhado, quando vocês pensarem como um time mesmo. O time são vocês dois", afirmou.

Bin Laden falou sobre Giovanna

Na última semana, MC Bin Laden fez um sincero desabafo com Lucas Henrique a respeito de seu envolvimento com Giovanna Lima dentro do confinamento. Em conversa com o brother, o cantor afirmou que sente a relação entre eles estremecida.

Ao longo do bate-papo, o funkeiro recordou o episódio em que se desentendeu com Michel e explicou que a affair não o procurou para entender seu lado. Os brothers tiveram uma discussão após a última dinâmica do Sincerão, realizada na segunda-feira, 19.

"Ontem ela ficou lá com ele [Michel]. Hoje veio falar comigo e eu entendi a visão dela", iniciou Bin Laden. Na sequência, ele contou que se incomodou com a atitude de Giovanna. "Não gosto desses bagulhos, de ficar fazendo média toda hora com a pessoa porque eu briguei com o amigo dela. Isso já está me incomodando", declarou.

E continuou: "Hoje tentei me aproximar, ser educado, pedir desculpa. Mas não sou resto de ninguém para ficar sendo tratado assim. Falei para ela: você está entendendo só o lado dele, não o meu. Não veio perguntar se eu estou bem, querer saber. [...] Teve uma hora que eu ia falar: 'é melhor cada um ficar do seu lado e não ficar confundindo"'.