BBB 24: MC Bin Laden cai no choro após Vanessa Lopes desistir do reality

Após a influenciadora digital Vanessa Lopes apertar o botão de desistência do 'BBB 24', MC Bin Laden caiu no choro e foi consolado por Nizam

MC Bin Laden caiu no choro após a influenciadora digital Vanessa Lopes apertar o botão de desistência do Big Brother Brasil 24. Antes de deixar a casa, a integrante do grupo Camarote abraçou o funkeiro e se despediu.

"O funkeiro que parece que tá me usando pra música. O músico que parece que tá me usando pra música. Eu parei de ficar com caras do meio por causa disso, Bin. Porque eu sofri muito com caras que ficavam comigo por música. Você é uma dor minha muito grande aqui dentro, o meu namorado é assim", disse ela abraçada com o funkeiro.

Bin ficou realmente muito sentido com a desistência da Vanessa, o carinho por ela era nítido e perceptível desde o ínicio e acreditamos que ele demonstrou isso com atitudes. Que fique tudo bem com ele e principalmente com ela aqui fora. Sucesso, Vanessa! pic.twitter.com/dlWjEWXDOE — MC BIN LADEN (@mcbinladen) January 19, 2024

Depois que Vanessa foi chamada para ir para o confessionário, Bin seguiu chorando, e no banheiro da casa, ele foi consolado por Nizam. "Respira... tá tudo bem que você está triste, ela era sua amiga do coração, mesmo com tudo que aconteceu...", disse o brother para o cantor.

O Bin Laden ficou desolado desde que a Vanessa Lopes apertou o botão. Muito se fala na saúde mental da dondoca, mas pouco se fala no quanto a Vanessa foi suja, baixa e desnecessária com o Bin Laden. Ela saiu dizendo que ele era um ator e estava se aproveitando dela. #BBB24pic.twitter.com/LlpkZ0Dmgm — igu (@omeninoigorr) January 19, 2024

Bin Laden e Vanessa fazem as pazes

Depois da discussão que tiveram, MC Bin Laden e Vanessa Lopes conversaram na madrugada desta sexta-feira, 19, e fizeram as pazes dentro do Big Brother Brasil 24. O funkeiro foi até a influenciadora digital pedindo para que ela falasse para ele qualquer tipo de incômodo. A sister se desculpou pela forma como enxergou o cantor.

Os dois conversaram e a TikToker explicou o motivo de ter começado a desconfiar de Bin. Por sua vez, o brother falou que se sentiu desconfortável como Vanessa falou sobre sua música: "Não é musiquinha. A musiquinha mudou a minha história de vida. Eu passava fome". Depois da conversa, Bin e Vanessa se abraçaram e o músico disse que ela poderia se reaproximar dele novamente. Saiba mais!