BBB 24: MC Bin Laden aponta maldição com ele: ‘Virei o Mick Jagger?’

MC Bin Laden levanta teoria de que possa dar azar para os amigos no jogo do BBB 24 e aponta uma possível maldição

O cantor MC Bin Laden surpreendeu ao levantar uma teoria sobre sua presença na casa do BBB 24, da Globo. Ele apontou que pode ter levado para uma maldição para seus aliados no jogo e ficou preocupado.

Tudo começou quando ele percebeu que seus amigos foram eliminados nos paredões até aqui. Inclusive, ele apontou que pode ser pé frio com o cantor Mick Jagger, que é conhecido por dar ‘azar' nos jogos de futebol que frequenta. “Nessa eliminação do Juninho eu me senti o Mick Jagger. Porque eu sentei do lado do Vine, ele saiu. Sentei do lado do Luigi, ele saiu. Sentei do lado do Juninho, ele saiu. Falei: ‘Vou sentar do lado dos meus amigos que estiverem no paredão”, disse ele.

E completou: “Só saiu gente do quarto gnomo ainda, eu falei: ‘será que virei Mick Jagger?’. Saíram todos os caras que eram próximos de mim. Foi um de cada vez. O Vini, Luigi e Juninho”.

Bin Laden confessa inseguranças com seu corpo

Na última segunda-feira, 5, Bin Laden desabafou com Lucas Henrique e Marcus Vinicius sobre suas inseguranças com seu corpo. O funkeiro, que perdeu 50 kg com dieta, falou sobre gordofobia e sobre a vergonha que sente de entrar na piscina e exibir o seu corpo.

"Já tirei muito de letra esse negócio de gordofobia", disse. "Mas tem uma hora que enche o saco, né, de ficar tirando de letra toda vez", falou Marcus. "Você é sempre o último. É visto sempre como uma pessoa... O corpo, a fisionomia. Já fui tirado muito assim. Nem gosto nem de parecer vitimista", completou o cantor.

Marcus opina que o rosto de Bin Laden é mais bonito sem boné, afirma perceber que o artista se preocupa com isso, assim como ele mesmo. "Minha barriga e minha cabeça. Pode até ver que, às vezes, eu tenho até vergonha de ir na piscina. Você acredita?", confessou o MC.