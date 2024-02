BBB 24: MC Bin Laden alfineta atitude de brother: ‘Caça briga’

'Correu dos embates', disse o mc em conversa nesta sexta-feira, 23, com aliada; MC Bin Laden afirma que Michel teria evitado confrontar Davi na casa

Nesta sexta-feira, 23, Giovanna e MC Bin Laden conversaram enquanto treinavam na academia do BBB 24. O funkeiro aproveitou para falar com a sister sobre outro participante, o Michel. Ele afirma que o professor "correu" de embates com Davi e questiona por que essa situação acontece.

"Na real, o Michel não importa muito com o Davi, não. Ele não está nem aí. E ele não é do tipo que caça briga, caça treta... Ele não é assim", conta Giovanna. Bin insiste que Michel teria tentado escapar da treta.

"Mas ele correu, porque na hora de colocar alguém no Paredão, ele colocou uma pessoa que ele falou que não votaria, que se arrependeu, que ele pediu desculpas. Por isso que o Lucas ficou p* com ele", diz MC Bin Laden.

Giovanna defende Michel. "Ele já deu umas respostas bem boas no Davi quando precisava", argumenta a mineira. "Mas na hora de pôr no Paredão ele pôs o Lucas, que ele falou que não votaria", rebate Bin.

A nutricionista afirma que Michel também falou disso com Davi. "Ele também já tinha falado com o Davi que não ia votar nele por enquanto, não era a prioridade de voto", aponta ela. Bin discorda: "Mas aí ele votou no Davi no Confessionário nesse último Paredão". Então, Giovanna tenta explicar o ponto de vista de Michel: "Porque a opção que ele queria mandar pro Paredão, ele já tinha mandado". O funkeiro segue argumentando.

"Eu sei que é seu amigo, você vai defender, mas correu dos embates", dispara MC Bin Laden. Bin recorda a atitude de Michel no Sincerão. "Aí, na hora de queimar a carta, ele queimou a minha... Deixou a do Davi lá. Ele correu", diz o músico. Logo depois, os dois protagonizaram uma grande treta na casa.

MC Bin Laden detona jogo de Wanessa

MC Bin Laden soltou o verbo sobre Wanessa Camargoem conversa com Rodriguinho na noite desta quinta-feira, 22, no Big Brother Brasil 24. Na academia, o funkeiro opinou sobre o jogo da cantora: "A Camargo para ela é maior sossegado esse jogo. 'Vou ficar aqui, vou esperar quem vota em mim para eu votar de volta'".

"É o que eu sempre falei né? É a justificativa mais certa essa", afirmou o pagodeiro. "O jogo mais fácil dela", disse o MC.