BBB 24: MC Bin Laden alerta brother: "Não pode cair no mesmo erro"

No gramado do BBB 24, MC Bin Laden, o líder da semana, conversou com Rodriguinho e Luigi e fez um alerta ao brother sobre o jogo

CARAS Digital Publicado em 27/01/2024, às 15h57

MC Bin Laden alerta brother - Reprodução/Globo