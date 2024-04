BBB 24: Matteus toma decisão sobre vida amorosa fora do reality: ‘Não vou’

Deniziane ou Isabelle? Matteus surpreende ao revelar decisão sobre o futuro de seus relacionamentos quando sair do BBB 24

Matteus conquistou corações em sua estadia no Big Brother Brasil 24! Além de ter namorado com Deniziane no início do confinamento, o estudante de engenharia também se aproximou de Isabelle recentemente. No entanto, o Alegrete surpreendeu ao anunciar que já tomou uma decisão sobre sua vida amorosa quando sair do reality show.

Enquanto conversava sobre seus relacionamentos com Davi, Matteus deixou claro que não tem planos de investir em sua vida amorosa no momento. "E você, Alegrete? Quando sair daqui?", o motorista de aplicativo perguntou curioso sobre o futuro do colega. Sincero, o gaúcho revelou sua decisão: “Cara, eu acho que não vou namorar", disparou sem oensar duas vezes.

Diante da revelação, Davi tentou resgatar alguns nomes de mulheres do passado do estudante de engenharia, mencionando Juliana e Rafaela. No entanto, Matteus se divertiu com as especulações: “Não conheço nenhuma Juliana. Rafaela? Tá pescando, não tem nenhuma. Errou, não tem nenhum nome parecido”, ele brincou com as supostas pretendentes.

Apesar de não mencionar os nomes de Deniziane ou Isabelle, Matteus confirmou que não pretende investir em um namoro atualmente. Vale lembrar que o gaúcho já admitiu que se envolveria com a manauara, mas em outro contexto. Isso porque ele respeita seu antigo relacionamento com Deniziane e pretende conversar com ela fora da casa.

Assim que deixou o reality, a mineira também entregou que pretendia investir no relacionamento. No entanto, depois da aproximação entre Matteus e Isabelle, ela contou que teria uma conversa séria com o ex-namorado. Apesar do fim do namoro, Deniziane ressaltou que continua torcendo muito para o gaúcho vencer o programa.

"Eu torço demais pelo Matteus. Volto a dizer que, quando ele sair, nós vamos conversar, e a minha energia é somente para ele se fortalecer e chegar até a final bem, se Deus quiser. Independente de qualquer coisa, ele e a família merecem o prêmio", ao GShow, a ex-sister esclareceu que o futuro do romance vai depender do reencontro quando o gaúcho deixar o reality show.

Matteus fala sobre aproximação com rivais:

Matteus deu sua opinião sobre a tarde amistosa que os brothers tiveram dentro da casa do Big Brother Brasil 24 nesta segunda-feira, 01. Além da troca de elogios entre as sisters, os participantes se uniram para uma performance cultural, apesar das diferenças e confusões durante todo o confinamento. No entanto, o gaúcho deixou claro que a diversão não anula as diferenças entre os grupos.