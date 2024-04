BBB 24: Matteus se arrepende de votar em Isabelle após romance: ‘Não tem como’

Após momento íntimo debaixo do edredom, Matteus lamenta decisão de voto e se arrepende de indicar Isabelle para se salvar do Paredão no BBB 24

Matteus está com sorte no amor e azar no jogo! Após protagonizar momentos intensos debaixo do edredom com Isabelle, o gaúcho enfrentou um dilema no último domingo, 7. Isso porque ele tomou uma decisão difícil: indicou a manauara ao paredão como uma estratégia para se proteger e garantir sua permanência no Big Brother Brasil 24.

No entanto, Matteus ficou profundamente arrependido de sua decisão. Assim que a berlinda foi definida, o estudante de engenharia desabafou com Davi: "Sabia que ia acontecer isso. Mas votar na Isabelle”, ela lamentou. Apesar de também ser amigo da professora, o motorista de aplicativo tentou consolar o colega e afirmou que ‘esse é o jogo’.

Da mesma maneira, Matteus continuou lamentando: "Mas o cara fica chateado. Não tem nem o que falar pra ela. A gente espera que já aconteça essa coisa. Eu digo, não tem como ficar confortável. Sinceramente, tem o negócio de não ter ido pro Paredão, mas tem o negócio da gente se votar”, o gaúcho desabafou sobre a situação delicada.

”Por mais que a gente já estivesse esperando isso aí, não é legal”, contou o estudante de engenharia, que recebeu dois votos, enquanto a manauara recebeu três. Vale mencionar que ela também tentou se salvar da berlinda votando no affair, mas seu voto não foi o suficiente. Por isso, ela enfrenta o Paredão ao lado de Lucas Henrique e Alane.

Inclusive, a noite foi agitada na casa do BBB 24. Em modo turbo, a edição teve a eliminação de Giovanna, a prova do líder que deu a coroa para o Davi pela primeira vez na temporada e terminou com a formação de mais um paredão. Pior colocada na Prova do Líder, Alane foi direto para berlinda, assim como Lucas, que foi indicado pelo poderoso da semana.

Matteus e Isabelle movimentam edredom:

Após confessarem a vontade de ficar um com o outro, Matteus e Isabelle deitaram juntos na cama e ficaram agarradinhos debaixo do edredom na tarde deste domingo, 7. Os dois ficaram por um tempo em silêncio, e o brother pediu um selinho para a sister. "Um selinho, um selinho. Os dois de olho fechado", disse ele. A manauara riu e os dois continuaram abraçados juntos na cama.

Pouco tempo depois, eles se cobrem completamente e começam a movimentar o edredom. O gaúcho cochicha algo para a dançarina e, após alguns minutos, o brother comenta: "Um". Isabelle ri e responde: "Mais um toco". Nas redes sociais, os fãs que torcem para que eles fiquem juntos, apontaram que o beijo rolou debaixo do edredom.