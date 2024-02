BBB 24: Matteus prepara almoço para sisters e Alane reage: "Pai solteiro"

Alane e Bia brincaram sobre serem 'as filhas' de Matteus e Deniziane, eliminada ontem do BBB 24

Matteus decidiu comandar o almoço de hoje na cozinha da Xepa do Big Brother Brasil 24. Durante a tarde, o brother preparava uma comida enquanto Alane e Beatriz observavam.

A bailarina aproveitou para relembrar a eliminação da amiga e ex-affair de Alegrete dentro da casa, Deniziane. A fisioterapeuta foi eliminada na última terça-feira, 20, em um paredão ao lado de Fernanda e Matteus.

"A Anny vendo o pai solteiro cuidando das filhas", brincou a paraibana. "Minha mãe deve estar assim lá em casa: 'Eita, ainda bem que Alegrete tá lá pra cuidar das menina", complementa Bia.

"Brasil, quem olha essas guria, não diz que elas comem o que elas comem", brinca o brother sobre Alane e Beatriz.

Mais cedo, Mateus abriu o coração e falou sobre o relacionameto com Deniziane fora da casa

Em conversa com brothers, Matteus abriu o coração e falou com sinceridade sobre o que pensa em relação a um namoro após o programa. "Agora, a minha preocupação maior é que ela seja feliz, sabe? Se for lá fora, para acontecer, acontece, mas o dia lá fora tem muita coisa para acontecer, sabe?", explicou ele.

E completou: "Digamos assim, um relacionamento a distância [...] é complicado de ter. Pode acontecer, não vou ser bobalhão de falar 'não vai acontecer', mas tem muita coisa em jogo, tem a vida dela, tem o gurizinho [filho] dela. O pai dele [filho de Deniziane] mora lá em Belo Horizonte, entendeu? E eu não sei qual vai ser meu futuro, também".