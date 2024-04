BBB 24: Matteus opina sobre briga entre Davi e Beatriz: "Um pouco pesado"

Matteus opina sobre a discussão entre Davi e Beatriz ao conversar com Isabelle na cozinha do Big Brother Brasil 24

Na cozinha do Big brother Brasil 24, Matteus conversou com Isabelle e deu sua opinião sobre a briga de Davi e Beatrizdurante o Sincerão da última segunda-feira, 10.

"Eu achei aquela forma, aquele ponto que ele usou da Bia [Beatriz] um pouco pesado, sabe? Eu não tô dizendo que ele esteja errado. Mas poderia ter usado uma outra palavra, no meu ver", começou o gaúcho.

E acrescentou: "Só que eu gosto muito dele e não vou estar escondendo uma situação só para estar me salvando. Assim como não achei legal algumas coisas que a Bia fez."

O estudante contou para a manauara que achou que Davi ficou "pensativo" após eles conversarem sobre essa situação. "Eu comentei com ele e comentei de boa, acho que ele ficou meio sentido, meio pensativo", avaliou o brother. "Ele falou alguma coisa que deu a entender isso?", questionou Isabelle.

"Não, não falou nada... porque ele fica pensativo. Mas tomara que não mude, gosto muito do Davi, muito mesmo, de verdade", respondeu Matteus. "Ele também gosta muito de você", ressaltou a dançarina. "E do tanto que eu gosto, eu gosto de deixar as coisas claras, só que aqui dentro as coisas podem tomar uma proporção gigantesca", acrescentou ele.

Davi analisa próprio jogo

Perto da grande final do Big Brother Brasil 24, da Globo, Matteus e Davi conversam nesta quarta-feira, 10, sobre a reta do jogo. Após o gaúcho dizer que não acredita que seja "planta" dentro do reality, o motorista de aplicativo dá a sua opinião sobre a própria trajetória dentro da casa mais vigiada do Brasil.

"Eu tenho a minha personalidade forte, eu não deixei de ser eu e não me desesperei para chegar à final. Nós cinco chegamos aqui juntos e vamos continuar juntos até o final do jogo. Eu, Davi, sei separar o jogo de relacionamento, amizade", discorre o motorista de aplicativo. Confira a conversa completa!