BBB 24: Matteus leva ‘atenção' da produção em momento com Deniziane

Na casa do BBB 24, Matteus ficou chateado ao levar um chamado de ‘atenção’ da produção em momento com Deniziane

O brother Matteus ficou chateado ao receber um alerta de ‘atenção’ da produção do BBB 24, da Globo. O momento aconteceu enquanto ele estava brincando com Deniziane. Logo depois do ocorrido, ele desabafou com os amigos sobre o assunto.

Ele contou que pediu desculpas para Deniziane e o gesto foi sem querer. “Fiquei chateado porque eu não sou assim”, afirmou ele. E Marcus Vinicius apoiou: “Não é, não passou essa ideia, todo mundo sabe”.

Então, Giovanna foi saber o que aconteceu e Marcus disse que Matteus foi abraçar Deniziane e a produção enviou o alerta. Por sua vez, Deniziane explicou: “É que eu estava na parede, Matteus. Acharam que não era recíproco”. E ele defendeu: “Acharam que eu estava te apertando”.

Matteus fala de sua personalidade

O brother Matteus surpreendeu ao revelar um traço de sua personalidade que ainda não revelou dentro do BBB 24, da Globo. Ele conversava com suas amigas na manhã desta quarta-feira, 24, quando ele também tem uma frieza em sua personalidade e ameaçou sobre quando vai mostrar esse seu lado.

O assunto surgiu quando eles comentaram sobre uma das perguntas do Raio-X desta manhã, na qual tiveram que contar qual traço de suas personalidade ainda não revelaram. Então, ele contou: “Eu falei a frieza. Eu não mostrei meu traço de frieza, se me tratarem com ignorância e me levaram no limite da ignorância, assim, eu vou me tornar frio”.

Logo depois, ele fez uma ameaça sobre quando pode mudar sua postura no jogo. “Agora começaram a me tratar com ignorância, quis dar uma de bonzinho para cima de mim. Aí vão ver outro Matteus”, disse ele, sem citar nomes.