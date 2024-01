BBB 24: Matteus faz ameaça na convivência: ‘Vão ver’

Matteus revela traço de sua personalidade que ainda não revelou no BBB 24 e aponta tom de ameaça ao alfinetar brothers

O brother Matteus surpreendeu ao revelar um traço de sua personalidade que ainda não revelou dentro do BBB 24, da Globo. Ele conversava com suas amigas na manhã desta quarta-feira, 24, quando ele também tem uma frieza em sua personalidade e ameaçou sobre quando vai mostrar esse seu lado.

O assunto surgiu quando eles comentaram sobre uma das perguntas do Raio-X desta manhã, na qual tiveram que contar qual traço de suas personalidade ainda não revelaram. Então, ele contou: “Eu falei a frieza. Eu não mostrei meu traço de frieza, se me tratarem com ignorância e me levaram no limite da ignorância, assim, eu vou me tornar frio”.

Logo depois, ele fez uma ameaça sobre quando pode mudar sua postura no jogo. “Agora começaram a me tratar com ignorância, quis dar uma de bonzinho para cima de mim. Aí vão ver outro Matteus”, disse ele, sem citar nomes.

Matteus e Deniziane trocam carinhos no edredom

O clima esquentou entre Matteus e Deniziane no quarto do líder do BBB 24, da Globo. Os dois ficaram abraçados em posição de conchinha logo cedo neste sábado, 20, no maior clima de romance.

Eles ainda não trocaram beijos no reality show e não assumiram nada, mas estão se aproximando aos poucos. Tanto que o vídeo deles dormindo abraçados circulou na internet pela manhã.

Ainda no quarto do líder, Matteus brincou sobre estar muito perto de Deniziane. “Essa cama aqui é perigosa. Ela esquenta de uma maneira, um calor… Big Brother, eu acho que ela é aquecida”, brincou ele. Ela disse que vai chamar Alane para dormir com eles. “Amanhã, a nossa filha vai dormir com a gente”, declarou.