BBB 24: Matteus fala sobre Deniziane: "Já deve até estar namorando lá fora"

Matteus comentou sobre Deniziane, com quem viveu um romance no programa, já ter seguido sua vida desde que foi eliminada do Big Brother Brasil 24.

Os brothers se arrumavam para mais uma noite de formação de paredão neste domingo, 17, quando lembraram da sister, que foi a nona eliminada da temporada.

Enquanto se maquiava, Alane lembrou da amiga."Que saudade da Ane. Espero vê-la em abril", disse. "Esse encontro vai ser de explosão", comentou Matteus.

A bailarina ficou em dúvida e perguntou: "O teu com ela, ou o nosso com ela?". "O de vocês", respondeu Alegrete. "Tu é sem vergonha, né?", completou fazendo a sister dar risada. "Ela já deve até estar namorando lá fora", comentou sobre a vida da agora ex-BBB.

"Cala a boca, Matteus, é claro que não", rebateu a paraibana. O gaúcho explicou: "Agora ela é famosa, ela tem o homem que ela quiser lá fora". "Mas ela quer quem?", discordou Alane.

Isabelle também aproveitou para dar sua opinião: "Acho que ela deve estar te esperando. Não a conheço, mas...". "Será que eu sou tão querido assim?", indagou Matteus. "Por ela, principalmente", disse cunhã.

Em seguida, o brother disse como está se sentindo em relação ao que tiveram na casa. "Eu estou com os pés no chão. Vamos ver", declarou.