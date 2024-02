BBB 24: Matteus e Marcus Vinicius se estranham e discutem antes da festa

Marcus Vinicius rebate após Matteus se sentir atacado com fala do comissário

Marcus Vinicius e Matteus tiveram um atrito durante a noite desta quarta-feira, 7, no Big Brother Brasil 24.

Os brothers curtiam os comes e bebes enviados pela produção do programa antes da festa da líder Fernanda, quando Michel, que está no VIP, comentou que Pitel não pode estar presente.

Marcus Vinicius falou sobre a assistente social, que é melhor amiga de Fernanda, não poder curtir com a líder, já que saiu do VIP após ter recebido o monstro do anjo Matteus.

"Mas é o game, né?", comentou Marcus. Alegrete fez questão de esclarecer: "Cara, não foi de maldade. Não adianta querer fazer, dar uma de...".

O comissário logo reagiu. "Ninguém está colocando a culpa em ti, Matteus. Ninguém está colocando a culpa em você. A gente está falando que é chata a situação. É isso, está tudo certo, vida que segue", disparou.

"É jogo, gente, acabou!", finalizou Leidy Elin.