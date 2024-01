BBB 24: Matteus e Deniziane trocam carinhos sob o edredom

Vai rolar um casal no BBB 24? Matteus e Deniziane ficam de ‘conchinha' sob o edredom do quarto do líder na manhã deste sábado

O clima esquentou entre Matteus e Deniziane no quarto do líder do BBB 24, da Globo. Os dois ficaram abraçados em posição de conchinha logo cedo neste sábado, 20, no maior clima de romance.

Eles ainda não trocaram beijos no reality show e não assumiram nada, mas estão se aproximando aos poucos. Tanto que o vídeo deles dormindo abraçados circulou na internet pela manhã.

Ainda no quarto do líder, Matteus brincou sobre estar muito perto de Deniziane. “Essa cama aqui é perigosa. Ela esquenta de uma maneira, um calor… Big Brother, eu acho que ela é aquecida”, brincou ele. Ela disse que vai chamar Alane para dormir com eles. “Amanhã, a nossa filha vai dormir com a gente”, declarou.

View this post on Instagram A post shared by Quem (@quem)

A indicação do líder para o paredão

Giovanna Pitel foi indicada pelo líder Matteus e está no paredão, que está sendo formado nesta sexta-feira, 19, no Big Brother Brasil 24. A formação do paredão começou com os Anjos da semana, Luigi e Lucas Henrique, imunizando MC Bin Laden.

Em seguida, Matteus deveria escolher um entre os 4 que ele colocou na Na Mira do Líder após vencer a prova do líder na última quinta-feira, 18.

Entre Nizam, Juninho, Raquele e Pitel, o gaúcho optou pela assistente social.

"Ela foi a única pessoa que eu não tive uma conversa, não tive uma troca, então hoje estou optando por essa escolha", explicou o líder.